Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 30 de octubre de 2025 en Vigo:

«Seis personajes en busca de autor»

Una obra metanarrativa del italiano Luigi Pirandello, quien en 1921 ya innovaba en el teatro de un modo sorprendente que se mantiene hasta nuestros días. Estamos al principio de un ensayo; el elenco ya está llegando y, poco después, el director. La actriz, que siempre llega tarde, por supuesto, llega tarde. La obra que están a punto de ensayar es, curiosamente, de Luigi Pirandello: «El juego de rol», una comedia sobre un triángulo amoroso.

Teatro Afundación (Marqués de Valladares, 10). A las 20.30 horas.

Actos

Palestina en pantalla

Dentro del ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza» se proyecta el documental «Mayor», de David Osit, presentado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 19.30 horas.

«Mulleres de Abril»

En esta segunda edición del ciclo bajo el lema « Activistas: cinema por mulleres» se proyecta «Chisholm ’72: Unbought and Unbossed» (Shola Lynch, 2004). Participará María Platas Alonso.

Edificio Cambón (Rúa Palma, 4). A las 18.00 horas. Entrada libre.

«Sentinelas no limpar das Tebras»

Alexandre Senande, Ozo Perozo y Andrés Castro presentan su novela juvenil, en la que Ara, Sabela y Xurxo descubren que fue Cinza, el boticario, quien secuestró a su amiga Lois.

FNAC (C.C Vialia). A las 19.00 horas

«Autoorganización como resposta á violencia de xénero»

La Asociación Rede de Mulleres Veciñas Contra os Malos Tratos de Vigo organiza diferentes ponencias sobre nuestro papel como agentes de cambio en la erradicación de la violencia de género.

Salón de Actos del Centro Municipal de Distrito Casco Vello ( Oliva, 12). De 17.00 a 20.00 horas.

«Raíz e utopía de Galicia»

Conferencia en la que Xosé L. Pastoriza Rozas abordará la historia y la obra del erudito gallego Xaime Isla, especialmente su papel en los orígenes de Editorial Galaxia.

Salón de actos de la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). A las 19.30 horas.

Conversación literaria

La autora Alba Guzmán y el escritor Manuel Esteban conversan sobre sus novelas «A vinganza de Paquiño Jackson» y «La lei do mar».

Librería Cartabón (Urzáiz,125). A las 20.00 horas.

Teatro

«Espiritismo, poesía y teatro»

Lectura de poetas clásicos, fallecidos pero inmortales, que aparecerán ante los ojos del público en los cuerpos de poetas actuales y vivos.

Évame Oroza Subida Costa, 5). A las 20.00 horas. Entrada libre.

«Comedia sen título»

Obra del grupo de teatro Setestrelo de la ONCE Vigo. Se trata de un drama social de teatro experimental dirigido a un público mayor de 13 años.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas.

Música

Nogato y Boys Kissing Boys

Tras 3 años de inactividad, Nogato llega con «Lo que he ganado, lo que he perdido», su segundo álbum. La banda emo del medio oeste charnega presenta «Derrotismo preventivo».

La Fábrica de Chocolate Club (Rogelio Abalde, 22). A las 21.30 horas. Entradas desde 10,52 euros.

Trastero de Bouzas

Jam Session y sesión vermú con Sunshine in Ohio.

Trastero de Bouzas (Alfolíes, 6). A las 13.00 horas. Entrada libre, consumición mínima de 2,5 euros.

