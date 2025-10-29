Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 29 de octubre de 2025 en Vigo:

Elvira Roca Barea, en el Club FARO: «La mujer que educó a héroes y desafió al Senado romano»

Elvira Roca Barea, licenciada en Filología Clásica e Hispánica y doctora en Literatura Medieval, es la encargada de ofrecer la conferencia en el Club FARO sobre Cornelia, primera dama romana a quien se erigió una estatua en el Foro. Jesús G. Maestro será el encargado de presentar el evento.

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo, de 150 personas.

Actos

Palestina en pantalla

Dentro del ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza», hoy se proyecta el documental «A state of rage», de Marcel Mattelsiefen.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 19.30 horas.

Tardes no museo

Visita guiada a la exposición «Luis Torras, pincel persistente de Vigo» con la comisaria de la muestra, Beatriz Liz.

Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15). A las 19.30 horas. Inscripciones en museoseduca@vigo.org o en el teléfono 615 25 85 31.

«A imaxe oculta dos escravizados en Galicia»

Conferencia organizada por el Ateneo sobre las empresas y empresarios en la trata del siglo XIX. Será impartida por Luís Alonso Álvarez, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Rosa Pascual presentará el evento.

Salón Vitruvia ( Reconquista, 7). A las 19.30 horas.

A realidade vinícola de Galicia

Propuesta formativa alrededor del vino gallego dirigida por Juanjo Treus. Seis sesiones de análisis y cata de las principales zonas vinícolas.

MUTA (Joaquín Longa, 9). De 20.00 a 22.30 horas. Los días 29 de octubre, 4,12,19 y 26 de noviembre y 3 de diciembre. Precio: 200 euros.

«Contos e aloumiños»

Cuentacuentos para bebés de 0 a 3 años. Necesaria reserva previa.

Librería Libros para soñar (Triunfo,1). A las 17.15 horas.

Música

Orfeón Terra A Nosa

Segundo de los conciertos de la temporada de abonos de música clásica de la Obra Social de Abanca. El programa, de 65 minutos de duración, comienza con el Magnificat en Do menor de Giovanni Battista Martini y el Réquiem de Mozart.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20. 00 horas. Entradas disponibles en ataquilla.com.

Pa-Ti-Na-Ma

Fran Vazquez y Tito Castro son los componentes de este grupo. Entre los dos forman la unión de Galicia y Andalucía para dar una nota de musicalidad diferente al panorama gallego. Una noche que se presenta como inolvidable.

Chiringuito de Samil. A las 18.00 horas. Acceso gratuito.

Laura Krieg

Esta española afincada en Canadá arranca en Vigo su primera gira por nuestro país presentando su último disco «Crépuscule». Su estilo cabalga entre el coldwave y el synthpop y sus melodías recuerdan a bandas como Trans-X, Linear Movement o Hard Corps.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21.30 horas. Entradas en Woutik o en la taquilla de la sala.

Exposiciones

«Si recordar fuera olvidar»

En la obra de Irene González la tensión entre memoria y pérdida se erige como el núcleo generador. El papel, siempre protagonista, asume en su obra un cariz escultórico: se dobla, se corta, se superpone. Es, en su esencia, una invitación a detenernos, a observar con calma y a dejarnos habitar por la memoria.

MARCO (Príncipe, 54) De martes a sábado (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de enero de 2026.

