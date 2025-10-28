El Underfest Xacobeo completa cartel con Rinôçérôse, Hecker y The Devils

El Underfest Xacobeo, que se celebrará en Vigo entre el 13 y 15 de noviembre, ha completado su cartel de 2025 con los franceses Rinôçérôse, que ofrecen una explosiva mezcla de rock y electrónica; el berlinés Maximilian Hecker, dream pop; el dúo italiano de rock‘n’roll The Devils, y los vasco-argentinos Cápsula.

Todos ellos se integran a la larga nómina de artistas (22 en total) que se darán cita en 14 localizaciones distintas con motivo de la octava edición del festival. Además de los anteriores, el público podrá disfrutar con la propuesta indie pop de Sr. Chinarro, escuchar a Rizha y Nenu, o a las bandas gallegas Black Stereo, Incurable o The Freebillies.

El Underfest Xacobeo contará además con otras figuras de renombre como The Psychedelic Furs, los franceses Tahiti 80, los neerlandeses Dewolff o los estadounidenses We are scientists. La música española estará también representada por Chucho y propuestas frescas y rupturistas como las de Paco Pecado, Los Manises, Nestter Donuts y Vacaciones Permanentes.

El ciclo Bites complementará el cartel principal del festival con conciertos en fechas distintas a las del programa principal. Así, actuarán los galeses The Tubs (21 de noviembre), la banda de culto americana Cracker (23 de noviembre), referentes para todos los amantes del rock de raíces, y el canadiense Patrick Watson (17 de enero), cuyas emocionantes composiciones darán cierre al festival.

Gracias al apoyo de Xunta de Galicia, a través de la Agencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo, y la Diputación de Pontevedra a través de la marca Rías Baixas Fest, Underfest Xacobeo mantiene su esfuerzo por programar y poner en valor las salas de conciertos y los principales escenarios de Vigo, junto a otros espacios singulares.

Un año más, la cita contará con la colaboración de SON Estrella Galicia, el proyecto musical cervecero más consolidado del panorama que busca impulsar iniciativas y talento que transformen la escena.

Los abonos generales para el festival han vuelto a agotarse a los pocos minutos de ponerse a la venta, sin conocerse ningún artista del cartel, muestra de la confianza del público en las propuestas que ofrece el festival. Sin embargo, sí es posible aún hacerse con abonos de salas, entradas de día e individuales en Ataquilla.com.