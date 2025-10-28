Qué hacer hoy en VIgo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 28 de octubre de 2025 en Vigo:

Clausura del Musicav 2025

Concluye la tercera edición del festival que reúne jazz, clásica y cine para acercar la música de calidad a un público general sin necesidad de conocimientos previos. Para finalizar se presentará «Nosferartu», de F.W. Murnau, con banda sonora en directo por Caspervek Ensemble. Es una de las primeras adaptaciones de la novela «Drácula» de Bram Stoker, aunque con cambios en los nombres y detalles por cuestiones de derechos de autor, una pieza fundamental del cine expresionista alemán.

Auditorio Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.

Actos

«Gaza. Entre el horror y la esperanza»

Programación cultural, educativa y artística que busca visibilizar la realidad del pueblo palestino a través de la creación, la memoria y el compromiso con los derechos humanos.

Auditorio Afundación (Rúa Policarpo Sanz, 24, 26). A las 10.30 horas.

Fiesta de Halloween

Evento de los martes con actividades y talleres para menores de 3 a 12 años.

Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas. Se necvesita inscripción previa el mismo día a partir de las 16:30 horas en el punto de información.

«O Castro y el Vigo romano»

Conferencia a cargo de José Manuel Hidalgo Cuñarro, arqueólogo y exdirector del Museo Municipal Quiñones de León. Está organizada por la Asociación Amigos de los Pazos dentro del «Ciclo de conferencias 2025».

Sede del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia ( Oliva, 3). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«Fíos de transparencia acesa»

Presentación del libro «Fíos de transparencia acesa. Narrativa, poesía e tradución en Xosé Manuel Beiras» de Esperanza L. Mariño. En el acto conversará con el propio Beiras, referente imprescindible en el contexto cultural y político gallego de los siglos XX e XXI.

Biblioteca de la EMAO (G. Barbón, 5). A las 19.30 horas.

«Atlas histórico de Vigo»

Presentación del libro de Gonzalo Méndez Martínez, a cargo del Instituto de estudios Vigueses.

Edificio Redeiras de la Universidade de Vigo (Praza do Berbés, 11- 3º piso). A las 19.30 horas.

Música

La Jam de La Casa de Arriba

Abrirá la sesión Abel Trigó Trío, con un estilo caracterizado por guiños que nos recuerdan a la música de George Benson, pero también a Marc Murphy o Kurt Elling.

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21. 15 horas. Entrada: 6 euros.

Ópera en el cine

Por el 150 aniversario del nacimiento de Maurice Ravel se proyectará la obra «L’heure espagnole».

Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Pa-Ti-Na-Ma

Fran Vazquez y Tito Castro son los componentes de este grupo. Entre los dos forman la unión de Galicia y Andalucía para dar una nota de musicalidad diferente al panorama gallego. Una noche que se presenta como inolvidable

Chiringuito de Samil. A las 18.00 horas. Acceso gratuito.

Exposiciones

«Interaccións. Espazo, corpo e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15)). De Lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00a 14.00 horas.

