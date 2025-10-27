Qué hacer hoy 27 de octubre en Vigo

Club FARO: «Redes de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial»

Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea de la USC, es el invitado de hoy. La presentación correrá a cargo de Antonio Giráldez, miembro fundador del IEV.

En el Salón de Actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Filme sorpresa

Las proyecciones de octubre se despiden con un cineasta consolidado. Experto en explorar las costuras del sistema. En esta ocasión, su película causa inquietud por la actualidad de los temas que aborda, una metamorfosis social, en este caso política.

En el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.30 horas.

Petisquiño 2025

Concurso de tapas organizado por la Federación Empresarial de Turismo e Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado por el Concello de Vigo. Durante más de dos semanas los vecinos de la ciudad olívica podrán disfrutar de las 38 tapas —31 saladas y 7 dulces— de los 32 locales participantes, por un precio de 4 euros.

En diferentes establecimientos de Vigo. Según la apertura de cada local.

Exposiciones

«Pulsos y Solastalxias»

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa».

En la Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15).Lunes, miércores y viernes: de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves: de 11.00 a 14 .00 horas y de 18 .00 a 21.00 horasSábados: de 12 .00 a 14 .00 horasy de 18 .00 a 21.00 horas.Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 2 de noviembre.

«Nas marxes do diario»

Los visitantes podrán encontrar la que supone la exposición «más intimista» de la artista viguesa, Eva Tarrío. Invita al público a cambiar la perspectiva, y a descubrir el arte desde las emociones .

En la sala de exposiciones de la sede Afundación (Policarpo Sanz, 26). De lunes a sábado de 17.30 a 20.30 horas.

Diversa

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Interaccións. Espazo, corpor e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

En la Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15)). De lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

«Limiares acuosos»

En esta muestra, técnicas tradicionalmente vinculadas a la bidimensionalidad como el azulejo, la pintura o el audiovisual se transforman para habitar el volumen.

En la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). Lunes a viernes: de 18.00 a 21.00 horas ,sábados: de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 h oras y domingos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 16 de noviembre.

Música

Taitantos O Pico

Se definen como un grupo de música y amigos. Hacen diferentes versiones y tocan varios estilos.

En el Chiringuito de Samil (Samil, 26). A las 19.00horas. Entrada libre.

