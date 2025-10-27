¿Qué hacer hoy en las comarcas?

El sacerdote lalinense Marcos Torres fue nombrado ayer miembro de la Muy serena y Muy noble Orden de la Amistad en un acto celebrado al final de la misa del mediodía en la iglesia parroquial de As Dores. El Maestre Comendador de la sociedad Manuel Seixas fue el encargado de presentar este acto, que culminó con la entrega a Torres de un pergamino enmarcado. El religioso estuvo acompañado por numerosos feligreses y algunos familiares en un acto al que acudió la concejala del grupo de gobierno Carmen Canda.

Misa en honor del santo venezolano José Gregorio Hernández / .

El santuario de o Corpiño (Lalín) acogió ayer una misa en honor del médico venezolano José Gregorio Hernández, que fue canonizado días atrás. La ceremonia fue oficiada por el rector del santuario, José Criado, e incluyó un acto de veneración de una de las reliquias del santo, entregada recientemente por el cardenal Baltazar Porras. La misa contó con notable presencia de ciudadanos venezolanos que residen en el municipio dezano y en otros concellos de la zona.

Actos

Touriñán en A Estrada

El espectáculo del humorista y actor Xosé Touriñán ‘Aquí Tou!’ llega el próximo 14 de noviembre a las 23.00 horas al Teatro Principal de A Estrada, con entradas ya agotadas desde esta semana. El artista hace un recorrido por su vida, desde su concepción en una noche de San Juan hasta un posible epitafio. Momentos clave de su camino con los que, como gallegos, todos nos sentimos identificados. Mezclando anécdotas reales con ficción, ternura y picardía.

El viernes 14 de noviembre, a las 23.00 horas