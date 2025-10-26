Qué hacer hoy 26 de octubre en Vigo

Musical «O libro da selva»

El musical es una reinterpretación contemporánea del clásico de Kipling, creada por Ártika Cía y dirigida a un público familiar. Con un elenco de cinco actores y música original en gallego, el espectáculo explora valores como la diversidad.

En Ártika (Avda. de Beiramar, 113). A las 18.00 horas. Entradas a 13 euros.

Actos

Vigo Nature

Actividades familiares: escape room, biodiversidad el lenguaje de las aves, etc.

Vigo Nature (Plaza de los Leones - A Madroa). De 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

Mercadillo en la Casa de la Abuela

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles, artículos «vintage», entre otros.

Casa de la Abuela (Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Carrera Solidaria

Carrera solidaria por la Esclerosis Múltiple. De 10 o 5 kilómetros.

En la Alameda de Bouzas. Salidas a las 11.00 horas.

Petisquiño 2025

Concurso de tapas organizado por la Federación Empresarial de Turismo e Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado por el Concello de Vigo. Durante más de dos semanas, los vecinos de la ciudad olívica podrán disfrutar de las 38 tapas —31 saladas y 7 dulces— de los 32 locales participantes, por un precio de 4 euros.

En diferentes establecimientos de Vigo. Según la apertura de cada local.

«Baixo os nosos pés»

Visita guiada dirigida a un público general y familias con niños de más de ocho años. Descubre la única salina romana de evaporación solar musealizada de todo el imperio romano.

En el Centro Arqueológico del Arenal Salinae ( Rosalía de Castro, 21). A las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratis pero es imprescindible reserva previa.

Teatro

Otoño teatral

El Grupo de Teatro As Divertidas representará «Unha merenda de amigas». La obra, divertida y entrañable, invita al público a compartir una tarde llena de risas y complicidades.

En en el Auditorio del Centro Cultural Rueiro de Coia. (Rúa de Baiona 9). A las 18.30 horas. Entrada gratuíta hasta completar aforo.

«Segunda man, Estado aceptable»

En 2023, AveLina Pérez estrenó «Segunda persona, Estado aceptable», una pieza basada en la palabra «fuera de foco». Ahora presenta una revisión de la obra que busca expandir el juego, satisfacer los deseos actuales y continuar la búsqueda de las posibilidades de la palabra.

En el Teatro Ensalle, (Chile, 15). A las 20.00 horas.

O Arcón de Noa

Es una historia de fantasía que nos muestra otros mundos posibles y maneras de llegar a acuerdos, compartiendo espacios con lo que nos resulta ajeno y diferente, para mostrar la idea de un mundo posible más justo e igualitario. A partir de 2 años.

En el Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1). A las 18.00 horas. Entradas a 5 euros.

Somos Monos

Ángel Martín presenta su nuevo monólogo que enfrenta al público una gran pregunta: ¿hemos dejado de usar el cerebro?

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 18.30 horas.

Música

Jam session

Cuarta temporada de una de las jam session más concurridas de la ciudad.

En Arco da Vella ( churruca, 2). A las 19.30 horas.

