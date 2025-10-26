¿Qué hacer hoy en Pontevedra?

El cantautor berciano festeja con este concierto el 50 aniversario de su álbum dedicado a la poesía de Rosalía de Castro. Este trabajo supuso la puesta en música de poemas de la insigne escritora, acercando su obra a nuevas generaciones y consolidando la conexión de Amancio Prada con la lírica gallega.

Hoy a las 19,30 horas en el Pazo da Cultura

«Entre los muros del olvido»

El periodista Juan de Sola presenta esta obra que narra la vida e Ramón García Martínez, un superviviente del campo de concentración de Mauthausen. Nacido en Almería y pontevedrés de adopción, su existencia estuvo marcada por la lucha constante contra la adversidad. En la presentación, que conducirá el artista Antón Sobra, participarán las dos hijas del protagonista del libro, Silvana y María Teresa.

El próximo día 31 a las 19,30 horas en el Museo.

«José Ruibal. Un escritor de centenario»

Comisariada por Xosé Enrique Acuña, esta exposición reúne fotografías, documentos originales, testimonios de prensa y manuscritas del autor nacido en Xeve en 1925 y que llegó a ser uno de los escritores gallegos más universales.

Abierta al público en el Edificio Sarmiento hasta el 18 de enero.

Tareixa Roca presenta «Tempo de amoras»

Cuentos que remiten a un periodo de la vida de los personajes a discurrir entre la infancia y el final de la juventud, tal y como era entendida a finales del siglo pasado, atraviesan esta obra de Tareixa Roca. La presentará en Pontevedra en un acto en el que estará acompañada por Anxo González Guerra y Miguel Anxo Fernán Vello.

El próximo día 30 a las 19,30 horas en la librería Paz.

Jornada sobre agrupaciones forestales

La Asociación Forestal de Galicia celebra una jornada de formación sobre agrupaciones forestales de gestión conjunta, dirigida a personas propietarias y gestoras de montes, trabajadores del sector forestal y público interesado.

El próximo día 31 a partir de las 19 horas en el Centro Cultural de Santa María de Xeve.

Zarzuela

La Coral Airiños de Campañó presenta La Gran Vía íntegra en gallego, una obra dirigida por Jacobo García que contará con la pianista Lorena Varela y el traductor Ramón Pouso.

El 8 de noviembre a las 20 horas en el Pazo da Cultura.