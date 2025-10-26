¿Qué hacer hoy en las comarcas?
Ayer se estrenó en el Teatro Principal de A Estrada la zarzuela A lenda de Montelongo, con pleno de asistencia. Hoy tendrá lugar a las 19.00 horas el segundo y último pase de esta obra en la que colaboran la EMAE, el Conservatorio Mnuncipal y Tequexetéldere.
La Coral de Lalín ofreció ayer un recital en el Salón Teatro de la capital dezana. El espectáculo dio comienzo en torno a las 18.00 horas y en esta ocasión las voces de la formación coral contaron con la colaboración del grupo tradicional Os Trasnos de Doade.
El cocinero lalinense Alberto González ofreció anteayer una demostración en el centro comercial Pontiñas de Lalín. El público pudo degustar las tapas con productos propios del otoño que elaboró el conocido chef del restaurante local Casa Currás.
La empresa Deportibérica inauguró ayer un comercio propio en Lalín. El establecimiento está en un bajo de la calle Antonia Ferrín Moreiras y cuenta con una amplia variedad de prendas y equipamientos deportivos. También ofrece sus productos en venta online.
- Davila 23/10/2025
