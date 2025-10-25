Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 25 de octubre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 25 de octubre de 2025 en Vigo:
Teatro do Noroeste presenta «Guerra»
En un edificio teatral totalmente destruido por un bombardeo en una guerra desatada en el mismo corazón de Europa, comienzan a aparecer los personajes del Teatro Universal que en él habían sido representadas a lo largo del tiempo y encarnadas en dos actores y cuatro actrices. Obra incluida en la programación Vigo Cultura, recomendada a mayores de 16 años.
- Auditorio do Concello (Praza do Rei, 1 ). A las 20.00 horas. Entrada: 10 euros.
Actos
Mercal00p
Evento que combina música, moda y arte en un solo espacio. Las marcas presentes son emergentes: AMOR3 Vintage, Chula, Blurred, Sara Parada, No-Cosing, Lola y Sass Studio. Todos los artistas invitados son gallegos.
- Trebón ( Alfonso XIII, 16). De 17.00 a 22.00 horas.
Vegana.gal
Vigo volverá a convertirse en el corazón del movimiento vegano y sostenible con la celebración de la quinta edición de Vegana.gal, la feria vegana y sostenible de Galicia. Acogerá a empresas, creadoras, entidades y colectivos comprometidos con un modelo de consumo más ético y responsable.ç
- IFEVI ( Avenida do Aeroporto, 772).
VigoNature
Actividades familiares como alimentar a la fauna, información sobre las especies exóticas invasoras y exoplanetas.
- Plaza de los Leones (A Madroa). De 13.00 a 19.30 horas.
«Somos monos»
Nuevo monólogo de Ángel Martín que enfrenta al público una gran pregunta: ¿Hemos dejado de usar el cerebro?
- Teatro Afundación ( Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas. Entrada: desde 26,40 euros
Triumm
El evento celebra su primer aniversario de la mano de Carlos Manaça, un referente internacional en la escena electrónica.
- Sala Habana Island Club (Praza da Estrela, 8). A las 23.00 horas.
Teatro
Salvar Vidas
Un espectáculo en el que Miguel Assal, el agente de emergencias más viral, enseña a resolver las principales situaciones de emergencia, desmonta mitos, da consejos y claves útiles para que cualquier ciudadano pueda literalmente salvar vidas.
- Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 12.00 horas. Entradas en ataquilla.com
Magia
TIN es el nuevo espectáculo de Dani García, el campeón mundial de magia de Turín, Italia.
- Auditorio Centro Cívico de Teis ( Rúa dos Irmáns Misioneiros dos Enfermos Pobres 12). A las 17.00 horas.
Otoño Teatral
La Agrupación de Centros Deportivos y Culturales de Vigo continúa este fin de semana con su certamen de teatro, que sigue llenando de arte y humor los auditorios de los barrios y parroquias de la ciudad. En esta ocasión, los protagonistas serán el Grupo de Teatro Tarantela, que presenta «Albariño Concueiro».
- Auditorio de la AV Santa Mariña ( Av Santa Mariña, 95). Entrada libre hasta completar aforo. A las 19.00 horas.
In-Certo
Espectáculo de comedia donde Oswaldo Digón mezcla su estilo de cómico de stand-up con su dilatada experiencia como improvisador teatral, contando historias que, en cada espectáculo, van a transcurrir de una forma diferente haciendo que cada show sea único e irrepetible
- Teatro-Cine Salesianos Vigo (Venezuela, 3). A las 20.30 horas.
Música
Concierto en la Galeria Jazz
Actuación a cargo del trío residente, en este caso está formado por Xurxo Estevez en el contrabajo, Guillermo Guerrero a la guitarra y Juan Guerrero en la batería.
- Galería Jazz ( Ronda don bosco n°21). A las 21.00. Entrada: 6 euros.
