Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 25 de octubre de 2025 en Vigo:

Teatro do Noroeste presenta «Guerra»

En un edificio teatral totalmente destruido por un bombardeo en una guerra desatada en el mismo corazón de Europa, comienzan a aparecer los personajes del Teatro Universal que en él habían sido representadas a lo largo del tiempo y encarnadas en dos actores y cuatro actrices. Obra incluida en la programación Vigo Cultura, recomendada a mayores de 16 años.

Auditorio do Concello (Praza do Rei, 1 ). A las 20.00 horas. Entrada: 10 euros.

Actos

Mercal00p

Evento que combina música, moda y arte en un solo espacio. Las marcas presentes son emergentes: AMOR3 Vintage, Chula, Blurred, Sara Parada, No-Cosing, Lola y Sass Studio. Todos los artistas invitados son gallegos.

Trebón ( Alfonso XIII, 16). De 17.00 a 22.00 horas.

Vegana.gal

Vigo volverá a convertirse en el corazón del movimiento vegano y sostenible con la celebración de la quinta edición de Vegana.gal, la feria vegana y sostenible de Galicia. Acogerá a empresas, creadoras, entidades y colectivos comprometidos con un modelo de consumo más ético y responsable.ç

IFEVI ( Avenida do Aeroporto, 772).

VigoNature

Actividades familiares como alimentar a la fauna, información sobre las especies exóticas invasoras y exoplanetas.

Plaza de los Leones (A Madroa). De 13.00 a 19.30 horas.

«Somos monos»

Nuevo monólogo de Ángel Martín que enfrenta al público una gran pregunta: ¿Hemos dejado de usar el cerebro?

Teatro Afundación ( Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas. Entrada: desde 26,40 euros

Triumm

El evento celebra su primer aniversario de la mano de Carlos Manaça, un referente internacional en la escena electrónica.

Sala Habana Island Club (Praza da Estrela, 8). A las 23.00 horas.

Teatro

Salvar Vidas

Un espectáculo en el que Miguel Assal, el agente de emergencias más viral, enseña a resolver las principales situaciones de emergencia, desmonta mitos, da consejos y claves útiles para que cualquier ciudadano pueda literalmente salvar vidas.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 12.00 horas. Entradas en ataquilla.com

Magia

TIN es el nuevo espectáculo de Dani García, el campeón mundial de magia de Turín, Italia.

Auditorio Centro Cívico de Teis ( Rúa dos Irmáns Misioneiros dos Enfermos Pobres 12). A las 17.00 horas.

Otoño Teatral

La Agrupación de Centros Deportivos y Culturales de Vigo continúa este fin de semana con su certamen de teatro, que sigue llenando de arte y humor los auditorios de los barrios y parroquias de la ciudad. En esta ocasión, los protagonistas serán el Grupo de Teatro Tarantela, que presenta «Albariño Concueiro».

Auditorio de la AV Santa Mariña ( Av Santa Mariña, 95). Entrada libre hasta completar aforo. A las 19.00 horas.

In-Certo

Espectáculo de comedia donde Oswaldo Digón mezcla su estilo de cómico de stand-up con su dilatada experiencia como improvisador teatral, contando historias que, en cada espectáculo, van a transcurrir de una forma diferente haciendo que cada show sea único e irrepetible

Teatro-Cine Salesianos Vigo (Venezuela, 3). A las 20.30 horas.

Música

Concierto en la Galeria Jazz

Actuación a cargo del trío residente, en este caso está formado por Xurxo Estevez en el contrabajo, Guillermo Guerrero a la guitarra y Juan Guerrero en la batería.

Galería Jazz ( Ronda don bosco n°21). A las 21.00. Entrada: 6 euros.

