Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 24 de octubre de 2025 en Vigo:

«Jugar por jugar. Una necesidad vital para niños y adultos»: Julio Rodríguez en el Club FARO

Julio Rodríguez, psicólogo, biólogo y genetista es el encargado de la charla-coloquio de hoy en el Club FARO. La presentación correrá a cargo de la psicóloga Diana Rodríguez.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150.

Actos

Venres na EMAO

Conferencia de Julio Barreira, en la que hablará de su paso por la EMAO y de sus proyectos futuros.

Biblioteca da EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos

Una actividad llena de humor, imaginación y energía basada en el libro «A busca de Muncho» de Tiago Delgado.

Espazo Lector Nobel O Calvario (Urzaiz, 171). A las 18.30 horas. Para menores de 6 a 12 años. Acceso libre hasta completar aforo. Se ruega reservar.

Teatro

«Trash!»

Espectáculo vital y enérgico de Yllana y Toom Pak sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión dentro de la programación Vigo Cultura. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde cuatro trabajadores imaginativos dan nuevos usos a todo tipo de residuos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo en nuestra sociedad..

Auditorio Municipal de Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas. Entrada: 10 euros.

Música

The Ol’Boys

Una cita con el rock and roll y el blues de los años 50 y 60.

La Pecera (Pizarro,35). A las 21.30 horas.

«Beethoven: en do menor»

La Orquesta Clásica de Vigo comienza la temporada con dos obras clave: el Concierto para piano nº 3 en do menor, Op.37 y la Sinfonía nº 5 en do menor, Op,67.

Teatro Afundación ( Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entrada: desde 6 euros.

Santiago Auserón y su Academia Nocturna

Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y estrena otras.

Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo ( Beiramar, 59). A las 21.00 horas. Entrada: desde 25 euros

«Danza e Fusión Galego-Oriental»

Propuesta de Rubén Pastoriza que mezcla ritmos e instrumentos tradicionales de Oriente medio, con la música y sensibilidad gallega, acompañada de danza oriental.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16). A las 20.30 horas. Entradas a 7 euros.

