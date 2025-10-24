Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el viernes 24 de octubre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 24 de octubre de 2025 en Vigo:
«Jugar por jugar. Una necesidad vital para niños y adultos»: Julio Rodríguez en el Club FARO
Julio Rodríguez, psicólogo, biólogo y genetista es el encargado de la charla-coloquio de hoy en el Club FARO. La presentación correrá a cargo de la psicóloga Diana Rodríguez.
- Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150.
Actos
Venres na EMAO
Conferencia de Julio Barreira, en la que hablará de su paso por la EMAO y de sus proyectos futuros.
- Biblioteca da EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Cuentacuentos
Una actividad llena de humor, imaginación y energía basada en el libro «A busca de Muncho» de Tiago Delgado.
- Espazo Lector Nobel O Calvario (Urzaiz, 171). A las 18.30 horas. Para menores de 6 a 12 años. Acceso libre hasta completar aforo. Se ruega reservar.
Teatro
«Trash!»
Espectáculo vital y enérgico de Yllana y Toom Pak sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión dentro de la programación Vigo Cultura. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde cuatro trabajadores imaginativos dan nuevos usos a todo tipo de residuos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo en nuestra sociedad..
- Auditorio Municipal de Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas. Entrada: 10 euros.
Música
The Ol’Boys
Una cita con el rock and roll y el blues de los años 50 y 60.
- La Pecera (Pizarro,35). A las 21.30 horas.
«Beethoven: en do menor»
La Orquesta Clásica de Vigo comienza la temporada con dos obras clave: el Concierto para piano nº 3 en do menor, Op.37 y la Sinfonía nº 5 en do menor, Op,67.
- Teatro Afundación ( Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entrada: desde 6 euros.
Santiago Auserón y su Academia Nocturna
Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y estrena otras.
- Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo ( Beiramar, 59). A las 21.00 horas. Entrada: desde 25 euros
«Danza e Fusión Galego-Oriental»
Propuesta de Rubén Pastoriza que mezcla ritmos e instrumentos tradicionales de Oriente medio, con la música y sensibilidad gallega, acompañada de danza oriental.
- Café De Catro a Catro (Gerona, 16). A las 20.30 horas. Entradas a 7 euros.
