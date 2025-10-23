Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 23 de octubre de 2025 en Vigo:

Vertixe13: Pattycake

El dúo Qattus es el resultado de años de trabajo colaborativo. Formado por Fernando y Elise, presentarán seis obras para violonchelo y percusión en el marco del festival Vertixe 13.

SVT Espacio de Arte (Gran Vía, 129). A las 20 horas. Entrada libre

Actos

«Bike for life»

Roberto Caldas, activista y promotor de la iniciativa «Bike for life», ha pedaleado miles de kilómetros en bicicleta para dar visibilidad a causas sociales. Tras una travesía por toda España recala en Vigo, donde dará una charla para contar los detalles de su proyecto.

Espacio Gran Vía (Avd. Gran Vía, 2-3º E). A las 19.30 horas. Aforo limitado

Inauguración de «Piel de sal»

En la muestra fotográfica de Pilar Yarza cada imagen captura la delicadeza y el poder de la unión del cuerpo humano con diversas especies marinas. Las fotografías en blanco y negro se explora la conexión profunda y ancestral entre la humanidad y el océano. La serie busca romper barreras entre lo terrestre y lo acuático, celebrando la fluidez, la adaptación y la interconexión que existe entre los dos mundos.

Confederación de Empresarios de Pontevedra (Avda. García Barbón, 104). A las 19.00 horas.

«El balanceo del Alacrán»

Presentación del libro de Eduardo Fernán López, basado en el naufragio del Villa de Pitanxo y en otros buques hundidos «por la codicia de unos pocos», con el que también quiere hacer denuncia social y «un homenaje» a toda la gente del mar.

Librería Librouro (Eduardo Iglesias, 12). A las 20.00 horas. Entrada libre.

«O baúl dos soños»

Cuentacuentos con Pablo Díaz. Una simpática pareja de trovadores tiene la misión de abrir la puerta al mundo de los sueños.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yañez, 6). A las 17.30 horas y a las 18.15 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Dirigido a público de 0 a 3 años.

Música

Mon-Dieu

Concierto del grupo con versiones de temas de pop-rock de todos los tiempos.

La Posada (Compostela, 9). A las 23 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Los lunes al sol

La formación está compuesta por la cantante Cristina Couso, el guitarista Néstor Alonso y el vocalista y guitarista Luis Cuña. Su repertorio pasa por éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90.

Chiringuito de Samil (Ava. Samil, 26). A las 19.00 horas. Acceso libre.

Exposiciones

«Interaccións. Espazo, corpor e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación a la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15)). De Lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

