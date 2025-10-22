Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 22 de octubre de 2025 en Vigo:

Abril Camino presenta en el Club FARO «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade no franquismo»

La ganadora del Premio Xerais de Novela 2025, Abril Camino, introducirá su obra a lo largo de la charla en el Club FARO. La presentación correrá a cargo de la periodista Mar Mato y Fran Alonso.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

CinemAteneo

Se proyectará el largometraje cubano «Adiós». La sesión contará con la presencia de su protagonista, la actriz cubana Orisel Gaspar, con quien el público tendrá la oportunidad de conversar. Escrita y dirigida por Joel Cano, se trata de un filme de ficción, cuyo eje central es una historia de amor, desde la que se aborda la búsqueda del sueño migratorio y su impacto.

Espacio Ateneo-Vitruvia (Rúa Reconquista 7, Vigo). A las 19.30 horas.

Conferencia del doctor Ángel Carracedo

El Catedrático de Medicina Legal de la Universidade de Santiago y director de la Fundación Público Galega de Medicina Xenómica de Inmunología en la Universidade de Vigo tratará la temática del impacto de la genómica en la salud de vanguardia.

Edificio Redeiras-UVigo (Praza do Berbés, 11). A las 19.00 horas. Entrada libre.

Presentación de libro

«A ditadura portuguesa contra Castelao» es el libro que presenta Antonio Iglesias Mira.

Librería Cartabón ( urzaiz, 125). A las 20.00 horas. Entada libre.

«Tardes no museo»

Visita comentada «Nova Colección Colmeiro» dentro del ciclo Tardes no Museo.

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). 19.30 horas.

Música

MusicaV

La Charo Quicler Jazz Band presenta «Homenaje a tres reinas del jazz: Billie Holiday, Elle Fitgerald y Sarah Vaughan»

Auditorio Teatro Afundación (Policarpo Sanz 13). A las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com a partir de 16,60 euros.

Sálvora

El grupo formado por Bruno, Alba y Sergio presentará sus versiones estilo rock con un toque personal.

Chiringuito de Samil (Av Samil, 26). A las 19.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

Bodies Evolution

Una exposición perfecta para todas las edades educativas cuyo objetivo es dar a conocer los secretos de la anatomía humana a través de un viaje educativo sobre lo que realmente esconde la piel. Cuenta con 8 cuerpos reales, más de 100 órganos y múltiples audiovisuales.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59).De lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas. Sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 26 de octubre.

«Pulsos y Solastalxias»

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa».

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércores y viernes: de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves: de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados: de 12.00 a 14.00 horasy de 18 .00 a 21.00 horas. Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 2 de noviembre.

«Limiares acuosos»

En esta muestra, técnicas tradicionalmente vinculadas a la bidimensionalidad como el azulejo, la pintura o el audiovisual se transforman para habitar el volumen.

Casa Galega da Cultura ( Princesa, 2). Lunes a viernes: de 18.00 a 21.00 horas ,sábados: de 12.00 a 14.00 horasy de 18.00 a 21.00 horasy domingos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 16 de noviembre.

