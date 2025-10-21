Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 21 de octubre de 2025 en Vigo:

Musicav 2025: «De Bach a Glass»

Concierto que propone un recorrido por la historia de la música, desde el barroco hasta la música contemporánea. El programa ha sido diseñado para mostrar la evolución de las formas, los estilos y las técnicas a lo largo del tiempo, ofreciendo al público la posibilidad de escuchar obras representativas de cada período.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com a partir de 16.60 euros.

Actos

Fiesta El Bello Verano

La agencia de promoción y comunicación viguesa anuncia su primer gran evento. La fiesta contará con las actuaciones de las barcelonesas Montesco y los gallegos Mansión. Será el punto de partida de un ambicioso ciclo de conciertos que la promotora desenvolverá en primavera, centrado en traer a la ciudad las referencias más importantes del «verdadero indie estatal».

Sala Supersonic ( Fermín Penzol, 6), a las 20.00 h.

«Green Walk Awards»

Taller infantil, juegos y más para niños de 3 a 12 años. Necesaria inscripción previa el mismo día a partir de las 16:30 horas en el punto de información.

Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas.

Música

La Jam de La casa de Arriba

El pianista y compositor Xurxo Yarza presentará por primera vez algunas de sus obras, e interpretará también versiones de temas populares acompañado por Juan Guerrero y Joao Fontenla. Después comenzará la session de jazz.

La Casa de Arriba (calle Martín Códax, 23). A las 21.15 horas. Entrada: 6 euros.

Pa-Ti-Na-Ma

Encabezada por el vocalista Fran Vázquez, esta formación gallega se distingue por tocar ritmos de flamenco y rumba, llevando alegría allá por donde actúan.

Chiringuito de Samil (Av. Samil 26). A las 19.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Interaccións. Espazo, corpor e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Fundación Pintor laxeiro (Policarpo Sanz, 15)). De Lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

«Si recordar fuera olvidar»

En la obra de Irene González la tensión entre memoria y pérdida se erige como el núcleo generador. Es, en su esencia, una invitación a detenernos, a observar con calma y a dejarnos habitar por la memoria, la ausencia y también por el anhelo.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas. De 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de enero de 2026.

Bodies Evolution

Una exposición perfecta para todas las edades educativas, cuyo objetivo es dar a conocer los secretos de la anatomía humana a través de un viaje educativo sobre lo que realmente esconde la piel. Cuenta con 8 cuerpos reales, más de 100 órganos y múltiples audiovisuales.

Auditorio Mar de Vigo ( Beiramar, 59). De lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas. Sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 26 de octubre.

Diversa

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaborada con técnicas diversas.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes: 17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

