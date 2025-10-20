Club FARO: «Dudas y certezas de un juez en activo», por Pasquau

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Miguel Pasquau desacraliza un oficio en el que el más mínimo error puede arruinar vidas. La presentación correrá a cargo de Julio Picatoste, magistrado jubilado e Inma Valeije profesora titular de Derecho Penal en la USC:

En el Salón de Actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

«Matt and Mara»

Nuevo ciclo de proyecciones, donde se muestra una nueva hoja de ruta vital, con personajes que esperan encontrarse una forma mejor de relacionarse con el entorno. El filme será «Matt and Mara», de Kazik Radwanski.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1) A las 20.30 horas.

Boticaria García con «Mi cerebro tiene hambre»

La farmacéutica, graduada en Nutrición Humana y Dietética conocida como Boticaria García, enfatizará en la importancia fundamental de la alimentación para mantener y promover la salud mental, resaltando cómo una dieta equilibrada puede ser un pilar clave en nuestro bienestar emocional y psicológico.

En el teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 18.30 horas.Entradas en ataquilla. com

Presentación de libro

El escritor Xavier Queipo presenta su libro de relatos 66, un conjunto de historias que se encuentran en el limbo entre la realidad y la ficción, con referencias eruditas y tambien con recuerdos de vidas que ya sucedieron o que aún podrían suceder. El autor estará acompañado por el escritor Pepe Cáccamo y el director de Xerais, Fran Alonso.

En la librería Cartabón (Urzáiz, 125). A las 20.00 horas.

Música

Taitantos O Pico

Se definen como un grupo de música y amigos. Hacen diferentes versiones y tocan varios estilos.

En el Chiringuito de Samil (Samil, 26). A las 19.00horas. Entrada libre.

Exposiciones

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa»

En la Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15).Lunes, miércores y viernes: de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves: de 11.00 a 14 .00 horas y de 18 .00 a 21.00 horasSábados: de 12 .00 a 14 .00 horasy de 18 .00 a 21.00 horas.Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 2 de noviembre.

Diferentes vistas da exposición, que se pode ver na Casa das Artes / Eli Regueira

«Bodies Evolution»

Un recorrido único por los secretos de la anatomía humana, con 8 cuerpos reales y más de 100 órganos perfectamente preservados con técnicas de plastinación de vanguardia que muestran de manera sorprendente y educativa el funcionamiento de la máquina más perfecta jamás creada: el cuerpo.

En el Auditorio Mar de Vigo ( Beiramar, 59). De 9.00 y 23.00 horas. Entradas en Teuticket. com

«Nas marxes do diario»

Los visitantes podrán encontrar la que supone la exposición «más intimista» de la artista viguesa Eva Tarrío. Invita al público a cambiar la perspectiva, y a descubrir el arte desde las emociones.

En la sala de exposiciones 2 de la sede Afundación (Policarpo Sanz, 26). De lunes a sábado de 17.30 a 20.30 horas.

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas .

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

agenda@farodevigo.es