¿Qué hacer hoy en las comarcas?

O Recuncho da Lingua sigue con la programación por el Año Cultural Avelina Valladares, y ayer acogió en el Teleclub de Berres una obra de teatro infantil. Chafallas, a vendedora de fume, representada por A Cova das Letras, hizo las delicias del público infantil, que también pudo disfrutar de una merienda, donde hubo un numeroso público.

El Teatro Principal se llenó con ‘Boa sorte, mala fama’ / .

La noche del viernes, el Teatro Principal de A Estrada tuvo una gran respuesta de público ante el estreno de «Boa sorte, mala fama». La tragicomedia, de Tarabela Creativa, habla sobre la emigración y cuenta con la participación de la estradense Mariña Pena.

Concerto de Outono de corais en el Teatro Principal / .

El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer el Concerto de Outono de corais, con la intervención de la Coral Polifónica Estradense, dirigida por Xabier Comesanha. También participó como invitada, la cual aparece en la imagen, el Coro O Noso Lar, del Centro Gallego de Vizcaya en Barakaldo, que fue dirigido por Ibone Perea González.

Noites Novas organiza un Cluedo en el Novo Mercado / .

El programa de ocio juvenil para las noches de los sábados, Noites Novas, organizó para los más jóvenes una noche de Cluedo. Organizado por el Concello de A Estrada en colaboración con Anacos Educativos, se inspiró en el clásico juego de mesa de pistas.