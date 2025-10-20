Gilberto Santa Rosa, «El Caballero de la Salsa», actuará el 18 de diciembre en el Mar de Vigo

Reconocido con numerosos premios Grammy y Latin Grammy, Gilberto Santa Rosa, más conocido como «El Caballero de la Salsa», actuará el próximo 18 de diciembre en el audiorio Mar de Vigo dentro de una gira española de vertiente muy navideña, justo cuando la ciudad estará en pleno frenesí lumínico por estas fiestas.

«Navidades con Gilberto Santa Rosa», así se presenta la gira donde el afamado cantante combinará la elegancia de su salsa con el espíruto festivo de estas fechas tan señaladas. En su concierto en Vigo -apoyado por la Xunta a través de la Agencia de Turismo de Galicia en el marco de conciertos del Xacobeo-, Santa Rosa estará acompañado por una orquesta de primer nivel. Su repertorio incluirá desde grandes éxitos de sus 40 años de carrera hasta sus composiciones más recientes. Piezas como «Conteo regresivo», «Qué manera de quererte», «Vivir sin ella« o «Perdóname».

Imagen del cartel del concierto Gilberto Santa Rosa en Vigo. / Xacobeo

En el comunicado, los promotores del concierto destacan de los conciertos de Santa Rosa «su proximidad y sonido impecable y una puesta en escena cuidada al detalle, consolidando su estatus como una de las figuras más queridas y respetadas de la música latina».

Las entradas para el concierto de Gilberto Santa Rosa el 18 de diciembre en el Auditorio Mar de Vigo estarán disponibles desde mañana martes 21 de octubre a las 10.00 horas a través de teuticket.com.