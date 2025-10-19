Sarabela Teatro: A Cincenta que non quería comer perdices

La pieza pone en tela de juicio el papel que jugaron en la historia los cuentos de hadas en los que se acaba por promover el rol de las niñas como entes pasivos esperando a que les pidan la mano. Habla de temas tan de actualidad como la violencia de género.

En el Auditorio del Concello ( Praza do Rei, 1 ). A las 18.00 horas. Entradas a 5 euros. Recomendada para niños a partir de siete años.

Actos

Vigo Nature

Actividades familiares: escape room, biodiversidad el lenguaje de las aves, etc.

Vigo Nature (Plaza de los Leones - A Madroa). de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

Vigo Contra el Cáncer

XII edición de la carrera benéfica contra el cáncer. Hay tres modalidades: no competitiva de 5 km, competitiva de 10 km, también se puede participar sin correr.

En Avenida Castelao ( Zona de la explanada). A las 10.00 horas salida de 10km y a las 10.45 horas salida de 5 km.

Visita al galeón Andalucía

El galeón Andalucía es la réplica del barco empleado por los españoles durante los siglos XVI al XVIII, en las expediciones marítimas de descubrimiento y el comercio interoceánico entre España, América y Filipinas de las llamadas flotas de Indias. La visita al galeón Andalucía consiste en un recorrido a pie autoguiado.

En el Muelle de Trasatlánticos. De 10.00 a 19.00 horas. Necesario tener entradas.

«Baixo os nosos pés»

Visita guiada dirigida a un público general y familias con niños de más de ocho años. Descubre la única salina romana de evaporación solar musealizada de todo el imperio romano.

En el Centro Arqueológico del Arenal Salinae ( Rosalía de Castro, 21). A las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratis, pero es imprescindible reserva previa.

Teatro

Otoño teatral

El certamen de teatro presenta A voda de Esganarello, a cargo de La Casa del Teatro, una divertida adaptación libre de un clásico que mezcla humor, ironía y teatro de enredo.

En el Auditorio de la ACRD Pardavila (Ramón Nieto 118). A las 18.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

El musical original de Lilo y Sticht

El musical nos recuerda que, sin importar de dónde vengamos, todos necesitamos un lugar al que llamar hogar. Un espectáculo donde los protagonistas cantan y bailan para toda la familia.

En el Auditorio Palacio d Congresos Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 18.00 horas. Entradas en teuticket.com.

¡Ai, avoa!

Dentro del XII Ciclo de Teatro Afeccionado «Enrique Landesa». Una comedia crítica de la compañía Desfeita Teatro que retrata, con humor ácido, la decadencia de una familia obrera devorada por la avaricia de su abuela.

En el auditorio del CCAR Rueiro de Coia (Rúa de Baiona, 9). A las 19.30 horas. Entrada gratuita.

Música

Concierto final VigoFem

Como cierre del programa municipal VigoFem, tendrá lugar el concierto «Será por flores» a cargo de la artista Uxía.

En Cine Teatro Salesianos Vigo (Venezuela, 3). A las 19.00 horas.

Concierto de la Banda escolar de Música de Beade

En el Centro Cultural Recreativo de Cabral (Berreceira, 114) . A las 18.30 horas.

Jam session

Cuarta temporada de una de las jam session más concurridas de la ciudad.

En Arco da Vella ( churruca, 2). A las 19.30 horas.

