¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Unos sesenta ciclistas participaron en la Ruta BTT organizada ayer por la Anpa Aquam Lata, del colegio de Agolada, en colaboración con la Diputación, el Concello y la firma Zamborá. Tras el paseo en bicicleta, los participantes disfrutaron de una merienda en el pendello comedor del recinto histórico.

Noceda abre con títeres su ciclo literario / .

El centro social de Noceda (Lalín) acogió ayer la representación de Castelao, un corazón á intemperie, a cargo de la compañía de títeres Fantoches Baj. Fue el inicio de su ciclo Literatura no Rural, que sigue hoy con un concierto de la Coral de Lalín (13:00 horas) y sendos encuentros con Laura Romero y Pakolas, a partir de las 18:00.

Actividades

Encuentro dedicado a la mujer rural en Lalín

Lalín acoge el I Encontro adicado á Muller Rural, organizado por el colectivo Piares. El hall del consistorio acogerá una mesa redonda con referentes femeninos: Carmen Rodríguez, presidenta de Agaca y vicepresidenta de Clun; Mónica Landeira, vicepresidenta de Mulleres de Seu; María Jesús Vilanova, de Viveiros Agra; Esther Fernández, de Cárnicas Anzo; Beatriz Rodríguez, de Aer Farm; Teresa Mouriño, de Ganadería Sampayo; y las influencers Nuska Chousa y Laura Vallejo. A continuación habrá comida en el Lalín Arena, con 300 personas inscritas, animada por el Grupo de Acordeóns Os Lóstregos.

Hoy, a partir de las 12 horas

Rodeiro celebra su XIV Feira de Rubia do País

El recinto ferial de Río, en Rodeiro, acoge hoy la Feira de Rubia Galega do País. El recinto abrirá a las 9.00 horas para la entrada de los animales, y a las 11.00 podrán retirarse las tarjetas para la subasta, que arranca a las 12.30 horas. Desde las 11.30 podrá visitarse el recinto. El concurso de las mejores reses de seis categorías tendrá lugar desde las 14.00.

Hoy, desde las 11.30 horas.

‘2 rombos... pasa para a cama’, en el Teatro

Dous rombos... pasa para a cama es el título de la función que Sergio Alba trae al Salón Teatro de Lalín. Es una mirada con humor a la época en que la aparición de tal símbolo en la tele era sinónimo de que los más pequeños tenían que dejar de verla. Las entradas todavía pueden adquirirse a 10 euros en la taquilla.

Hoy, a las 19:00 horas

Posponen la cadena humana en pro del Ulla

La cadena humana prevista en la presa de Portodemouros para el día 26 queda pospuesta. En próximos días se anunciará la nueva fecha.