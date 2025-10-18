Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 18 de octubre de 2025 en Vigo:

De Jerez a Vigo

Un espectáculo flamenco que nace del alma de dos orillas: Jerez, cuna del compás y la raza, y Vigo, tierra de fuerza atlántica y corazón abierto. Sobre el escenario, el arte se hace carne para rendir tributo a mujeres como Lola Flores, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán.Una experiencia vibrante, enérgica y profundamente emocional. Es un viaje de descubrimiento, de celebración y de amor por la vida.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 20.00 horas.

Actos

Vigo Nature

Actividades familiares: alimentar a la fauna, aprender a sembrar en la huerta, enriquecemiento ambiental , conocimientos sobre el sistema solar y aves del paraque.

Plaza de los Leones (A Madroa). De 13.00 a 19.30 horas, dependiendo de la actividad.

Festival Kerouac

Jornada central de esta edición. Marcos de la Fuente, poeta y director del festival, será el encargado de presentar y guiar los actos. Participarán: La Sole & El Hombre Viento, Olalla Cociña, Annalisa mari Pegrum y Alberto Avendaño & Manolo Romón.

MARCO (Príncipe, 54). A las 19. 30 horas.

II Mercado Cerámico

Habrá charlas, talleres, actuaciones infantiles y un torno para que todo aquel que lo desee pueda probar. En los puestos vacíos del mercado expondrán más de 20 artesanos gallegos.

Mercado de Teis ( Toural de Abaixo). Desde las 10.00 hasta las 20.00 horas.

Jornadas de intercambio

Se hablará de los retos de los grandes incendios forestales en las comunidades de montes de Pontevedra.

Centro Veciñal e Cultural de Valladares (Camiño do Pedregal, 6). De 9.30 a 13.30 horas.

Fashion Day

El Centro Comercial Camelias se viste de gala en una cita que reunirá música, moda y entretenimiento. El público podrá disfrutar de un desfile con las últimas tendencias de ropa de las tiendas del centro, con directos de baile, piano y magia.

Planta Alta del C.C Camelias . De 18.00 a 20.00 horas.

Música

Inazio

Es un talentoso músico que cautiva audiencias con su estilo indie-folk. Las letras exploran el amor, soledad, sueños y búsqueda de sentido en un mundo complejo.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 21.00 horas. Entradas en la web.

Una noche de Zarzuela

Un recital, dentro del programa Otoño Lírico. Está protagonizado por Ainhoa Arteta, Borja Quiza y Francisco Corujo, acompañados al piano por Javier Carmena. Disfrutaremos de romanzas, dúos y escenas de algunas de las obras más emblemáticas de la zarzuela. Está organizado por la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas. Entradas en ataquilla.com

Two Rocks

Es un dúo acústico de rock, con versiones de clásicos de todos los tiempos.

Chiringuito de Samil. (Samil, 26). A las 19.00 horas. Entrada libre.

Teatro

«Novo Amencer»

Esta obra se encuentra dentro del XIX Circuíto Galego de Teatro Amador. Se trata de una divertida crítica distópica ambientada en una comunidad muy peculiar en la que no hay nadie normal.

SVCD Nautilius (Camiño Sanín, 54). A las 19.00 horas.

«Croquetas»

La obra invita al público a entrar en el caótico proceso de ensayo y representación de una función teatral condenada al fracaso, convirtiendo el desastre escénico en un juego de humor, confusiones y personajes pasados de roscón.

Auditorio del CVC de Valladares (Camiño do Pedregal, 6). A las 20.00 horas. Entrada libre.

«Profesión Precaria»

El Certamen de Teatro de la Agrupación de Centros Deportivos y Culturales de Vigo llega este fin de semana con dos propuestas que combinan humor, reflexión y teatro de creación local.

Auditorio de la SCD Atlántida de Matamá ( Canteiros, 53). A las 20.00 horas. Entrada libre.

