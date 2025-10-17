Vigo ofrecerá 63 visitas guiadas gratis al cementerio de Pereiró

Vigo resucita las visitas guiadas y teatralizadas al cementerio de Pereiró. Como en ediciones anteriores, el Concello permitirá, en octubre y noviembre, que vigueses o turistas conozcan de cerca la historia del principal camposanto vigués y la de sus moradores más ilustres que allí descansan.

Según ha avanzado el alcalde, Abel Caballero, este año serán un total de 63 visitas, que son las que se contemplan en la licitación que hoy mismo aprobó la junta local de gobierno para contratar los paseos guiados de esta nueva edición coincidiendo con la celebración de el Día de Todos los Santos y Samaín.

Para poder realizar estas visitas, gratuitas, será necesario inscribirse. El plazo se abrirá probablemente en las próximas semanas, cuando se adjudique el contrato.

Horarios

El contrato para la realización de las visitas guiadas al cementerio de Pereiró recoge que tendrán que realizar 3 visitas diarias a las 18.30, 19.00 y 19.30 horas aproximádamente.

La ruta por el camposanto vigués deber durar una hora y media y tendrá que ser realizada con tres guías oficiales caracterizados (Concepción Areanal, la Marquesa de Valladares, Irene Ceballos y Bernardo González del Valle). El aforo máximo de cada visita guiada tendrá que ser de 25 personas.

La carta de presentación de esta exitosa iniciativa municipal que cada año agota sus plazas es muy atractiva para todas aquellas personas que quieran vivir una experiencia única como es recorrer el cementerio de Pereiró tras la puesta de sol y conocer de cerca la historia del mayor camposanto de la ciudad.

De propiedad municipal, Pereiró fue proyectado por Jenaro de la Fuente a finales del s. XIX. Su arquitectura y escultura funeraria alcanzan notable importancia y son relevantes los aspectos antropológico e históricos que guarda.

Alberto Blanco

"Si quieres conocer este rincón íntimo y misterioso de la ciudad, no te pierdas las visitas guiadas de turismo cultural al Cementerio de Pereiró: Dª Concepción Arenal , Dª Irene Ceballos, Dª María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares) y Don Bernardo González del Valle (Cachamuiña), son algunos de los personajes que te contarán la apasionante historia de la ciudad de Vigo a través sus panteones, monumentos funerarios y su capilla. Es una experiencia inolvidable conocer la ciudad de los muertos, el Vigo que se fue para siempre, pero que pervive en la memoria del Vigo vivo...", promocionan desde la página web de turismo del Concello.