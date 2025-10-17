Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Club FARO: «Roma. Un paseo por el lado oscuro del imperio»

El invitado de hoy en el Club FARO es el geógrafo e historiador Paco Álvarez, quien profundizará en las intrigas, las sombras y los aspectos menos glorificados de la poderosa civilización romana. La presentación correrá a cargo de Xavier Estévez, profesor y escritor.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

XV Festival Kerouac

Una nueva jornada del festival —que se despide de Vigo tras 15 años— marcada por la diversidad de estilos y voces con la participación del artista gallego Malaves, el poeta y periodista Verdeoir, la cantante y compositora Najla Shami y el grupo Nueva Tragedia.

Marquesina de El Corte Inglés (Gran Vía, 25). A las 19.30 horas.

Coloquios en la Soledad

Presentación del libro «Chiclayo en el corazón. La aventura peruana de don Guillermo Areán», presentado por los coautores del libro.

Biblioteca Eijo Garai (Parroquia de O Castro). A las 19.45 horas.

Venres da EMAO

El historiador José Luis Mateo Álvarez hablará sobre la relación entre Castelao y Vigo a partir de su obra artística, cultural, intelectual y política.

Biblioteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios (García Barbón, 5). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Historia de la música social en gallego

El compositor y musicólogo Xosé Luís Rivas Cruz, hará un recorrido por la historia de la música social en gallego a través de su propia experiencia y conocimiento.

Asociación Cultural Évame Oroza (Subida a Costa, 5). A las 19.30 horas.

Teatro

«El Monstruo de White Roses»

Obra de true crime de la compañía El Aedo sobre la desaparición de Emily Dawson. La escena mezcla la estética de series como «Dahmer» o el «Caso Alcasser: el caso de las niñas de Alcasser», para combinarlo con las dinámicas narrativas de David Mamet o Eugene O ́Neill.

Auditorio del Concello ( Praza do Rei 1). A las 20.00 horas. Entradas a 8 euros.

VigoFem Teatro

Representación de la obra «A peito descuberto», de la actriz y creadora Marta Carrillo.

Galería do MARCO ( Príncipe, 54). A las 21.30 horas.

Monólogo

Maru Candel llega en su tercera temporada con su show de stand up, música e improvisación. La actriz cómica y cantante andaluza, criada en el corazón de Triana, comenzó su carrera en el 2005 recorriendo el país con sus espectáculos de Stand Up Comedy.

Cine Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 21.00 horas.

«Innombrable»

Pieza escénica que aborda el fenómeno de cruzar discursos, de buscar y encontrarse con los seres queridos, de la patria y la falta de esta, el énfasis radica en el mero hecho de compartir.

Teatro Ensalle ( Chile, 15). A las 20.00 horas.

Música

Sanguijuelas del Guadiana

Tres jóvenes extremeños que a sus veintipocos años de edad decidieron dar forma y nombre a esas reuniones con instrumentos que de chicos hacían por diversión.

Sala Supersonic (Fermín penzol, 6). A las 21.30 horas. Entradas en ataquilla.com.

Concierto Four Cats

En su repertorio no faltan canciones de artistas como Tom Petty,The Cranberries, Nancy Sinatra, REM, The Pretenders, Patti Smith, The Police, o Texas. La banda está integrada por la vocalista y guitarrista Nuria Cora; el bajista, cantante y compositor Fernando Vázquez; el batería Cholo Soto; y el guitarrista y teclista José Lores.

Ocean Rock Bar (Churrica, 12). A las 22.30 horas.

Vertixe 13

Monográfico de piano y electrónica. Neus Estarellas es la artista encargada de dar vida a Delirios, una reivindicación artística de la salud mental.

Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas.

