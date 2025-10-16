Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 16 de octubre de 2025 en Vigo:

«As que limpan», en el sexto festival ComediÁrtiko

La obra de la compañía A Panadaría es una comedia satírica y feminista que visibiliza la lucha de las camareras de piso por condiciones laborales dignas en el sector turístico. Con un estilo cargado de retranca, música vocal y humor crítico. La obra se realiza dentro del sexto Festival ComediÁrtiko.

Sala Ártika (Beiramar,113). A las 20.00 horas. Entradas en la web.

Actos

Charla sobre la situación en Palestina

El médico y activista palestino Mohamed Safa abordará la situación actual de la zona del conflicto y las consecuencias de la ocupación israelí sobre la Franja de Gaza.

Asociación Cultural Évame Oroza ( Subida a Costa, 5). A las 19.30 horas.

Conferencia

«Innovación y sostenibilidad como pilares fundamentales para un sector mar-industria resiliente» es la charla que ofrece Antonio Álvarez, director de sostenibilidad del grupo Profand, S.L.U. Organiza el Instituto de Estudios Vigueses.

Salón- hemeroteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios (García Barbón, 5). A las 19.30 horas.

Círculo de lectura

Lleva tu libro favorito y lee tres páginas para el círculo.

RioLagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas.

Acto sobre Gaza

Amnistía Internacional organiza la conferencia «Destino: Ocupacion. Itinerario: Xenocidio, Apartheid», en el que participa la directora ejecutiva de la UNRWA España, Raquel Martí y el responsable de Campañas para Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional, Carlos de las Heras. Estará moderada por el periodista vigués Rubén Rey.

Salón de actos del MARCO (Príncipe,54). A las 19.00 horas.

«Ítaca»

Presentación del libro de la autora María Besteiros, que estará acompañada por la periodista y escritora Carolina Sertal.

Librería Vigodepapel (Aguia, 5). A las 20.15 horas.

«Algo novo que contar»

Proyección del filme de Paula Pereira, en el que cuenta la historia de dos mujeres que mantienen un romance de verano pero el miedo impide que avance.

CIFP Audiovisual de Vigo (Eduardo Cabello). A las 16.15 horas. Entrada libre.

«Ninguén queda»

Coloquio con Jacobo Rogers, traductor de «Ninguén queda para o inglés», y con Brais Lameda, que intervendrá en videoconferencia desde EUA.

Fundación Euseino (México,37). A las 20.00 horas.

Agotadas-The experience

Propuesta inmersiva que transforma la lectura en una vivencia artística, corporal y colectiva. Durante dos horas, la experiencia incluirá un espacio de descanso y cuidados colectivos, lectura compartida de un capítulo seguido de conversación y creación de un Fanzine del Descanso.

A Morada (Enrique X. Macías, 6). A las 19.00 horas. Entrada gratuita.

Festival Kerouac

Proyección en primicia del documental road movie «Sal and Dean: tras los pasos de Kerouac». Al acabar la proyección habrá una charla con el productor Jordi Carbonell y la directora Rosa García

Multicines Norte (Vía Nte, 22 ). A las 19.30 horas.

Teatro

Pomda Show Nº13

Tercera temporada del show más irreverente con magia, música y concursos. Los artistas invitados son Golden Magic, Tania Aldudo y Jorge Baleo.

Café Catro a Catro (Gerona, 16). A las 21.30 horas. (Gerona, 16). Entrada: 8 euros.

Música

VigoFem Música

«Ensamble» con la actuación de Najla Shami.

Galería del MARCO (Príncipe, 54). A las 19.00 horas . Entrada libre.

