Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no "garantiza entradas diarias en esta edición"
Desde el festival compostelano han informado de un gran cambio con respecto a las entradas diarias y han adelantado que los shows de Linkin Park y Katty Perry serán de larga duración
Lucía Martínez
Luego de anunciar a los dos primeros cabeza de cartel, O Son do Camiño pone a la venta este viernes, 17 de octubre, los abonos de 3 días desde 89 euros (gastos de gestión incluidos).
Al igual que años anteriores, las entradas estarán disponibles de forma exclusiva en la web oficial del festival, desde las 12.00 horas.
¿Adiós a las entradas diarias?
Desde O Son do Camiño han informado, además del precio de salida del abono, de un cambio muy relevante con respecto a las entradas diarias, que "no se garantiza que salgan a la venta en esta edición".
Esta medida puede generar bastante controversia entre aquellos asistentes al festival que solo puedan acudir por trabajo u otras razones el sábado, o bien los que solo cogen la entrada del día o días que más les interesen.
Shows "de larga duración"
Los organizadores del festival han adelantado que esta edición contará con más de 40 artistas que se repartirán en los tres escenarios ya conocidos del Monte do Gozo, además de que los shows de los dos cabeza de cartel hasta el momento confirmados, Linkin Park y Katy Perry, serán "completos de larga duración", por lo que se prevé que sus conciertos duren más de lo que estamos acostumbrados habitualmente al asistir a un festival.
Todo parece indicar a que la duración de sus conciertos sea similar al de Green Day en O Son de 2024, cuyo show rondó las dos horas y veinte minutos.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»