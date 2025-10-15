Qué hacer en las comarcas

Bodas de plata con ceremonia chamánica

La pareja de lalinenses formada por Ana Blanco Castro y Manuel Fernández Varela celebró el pasado fin de semana sus 25 años de matrimonio con una comida con 40 invitados en el restaurante Casa Pablo de A Goleta. Fue durante una ceremonia chamánica oficiada por Carmen Carballude que encantó a la pareja por el esmero con el que preparó este singular acto de conmemoración de las bodas de plata de Ana y Manuel. Naturales ambos del término municipal de Lalín, residen desde hace muchos años en la parroquia de Muimenta.

Actividades

Magosto «abellón»

Un año más el Coreti Rugby Lalín organiza en el local social de Donramiro su tradicional «Magosto abellón». Dará comienzo a las 20.00 horas y se servirán torreznos, castañas, agua o copa de vino. Las entradas a 3 euros para asistir ya están a la venta hasta el día 6 de noviembre durante los partidos que el XV rojinegro juega como local o en el Bar Pepe, junto al estadio Manuel Anxo Cortizo de Lalín. A su conclusión se realizará un bingo con muchos premios a repartir.

8 de noviembre

Silleda con Palestina

El casco urbano de Silleda será escenario una vez más de una manifestación en favor del pueblo palestino. La cita organizada por la Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina .partirá como viene siendo habitual de la Praza do Siñor Afranio, delante de la casa consistorial.

Hoy, a las 20.30 horas

Mesa informativa en feria

La Asociación Española Contra el Cáncer en A Estrada contará hoy con una mesa informativa ante la Chocolatería de la Calvo Sotelo con motivo del Día Mudial de la Investigación. Estará disponible desde las 10.00 a las 13.00 horas. Asimismo, la próxima semana habrá también otra mesa, en este caso informando sobre el cáncer de mama.

Hoy, de 10.00 a 13.00 horas

Porco á brasa en Matalobos

La parroquia de Matalobos celebra este fin de semana su fiesta del Porco á brasa, con cena a partir de las 22.00 horas. El menú constará de chorizos al vino, cerdo asado con patatas, vino, pan y refrescos, así como postre y café, por un precio de 20 euros para adultos y 10 para niños, así como música con Dj Marcos Kintana.

Sábado 21 de octubre.