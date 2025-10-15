Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 15 de octubre de 2025 en Vigo:

«Una mirada a la importancia de los afectos y los cuidados», charla-coloquio de Rafael Narbona en el Club FARO

La charla- coloquio estará impartida por el filósofo, escritor y crítico literario Rafael Narbona. El autor de «Maestros de la felicidad» vuelve al Club FARO para traernos su visión de lo que constituye el amor. Será presentado por el Premio nacional de Literatua Infantil y Juvenil 2017 Antonio García.

Salón de actos del MARCO ( Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

XV Festival Kerouac

El veterano festival, uno de los grandes encuentros poéticos de la península, arranca con la presentación del proyecto poético y multimedia «El poeta vs. la máquina» de Marcos de la Fuente. Posteriormente se celebrará una mesa redonda sobre la IA y la creatividad.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1). De 19.30 a 21.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Semana de la lengua italiana en el mundo

El profesor Benedict Buono impartirá una charla sobre Carolina Invernizio. La conferencia será la primera del ciclo «Traducción en clave femenina: escritoras italianas en España (desde el siglo XIX hasta hoy)».

Hemeroteca de la EMAO ( García Barbón, 5). A las 19.30 horas.

Vigofem Letras

Tercera edición de «VigoFem», ciclo con cinco citas culturales lideradas por mujeres en ámbitos como el cine, la literatura, el teatro y la música. Hoy, Isabel Blanco ofrecerá una performance literaria.

Salón de actos de la Casa Galega da Cultura (Praza da princesa, 2). A las 19.00 horas.

Tardes no museo

Visita guiada por la exposición «Irene Ceballos. Relato verídico de la viuda de Policarpo Sanz».

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego ( Abeleira Menéndez, 8). A las 19.30 horas.

Música

Tramhaus

La fórmula neerlandesa del revival postpunk llega a Vigo de la mano de Son Estrella Galicia. En su corta existencia, los cinco miembros de la banda han realizado giras sin descanso dentro y fuera de sus fronteras.

Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30). A las 21.00 horas. Entradas a la venta en DICE.

El síndrome de Penny Lake

Dúo musical que versionea los mejores temas pop-rock de todas las épocas: U2, Pink Floyd, The Beatles, Los Secretos...

Chiringuito de Samil. A las 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición

Bodies Evolution

Una exposición perfecta para todas las edades educativas, cuyo objetivo es dar a conocer los secretos de la anatomía humana a través de un viaje educativo sobre lo que realmente esconde la piel. Cuenta con 8 cuerpos reales, más de 100 órganos y múltiples audiovisuales.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). De lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas. Sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 26 de octubre.

Diversa

Selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas. El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. hasta el 31 de enero.

«Limiares acuosos»

En esta muestra, técnicas tradicionalmente vinculadas a la bidimensionalidad como el azulejo, la pintura o el audiovisual, se transforman para habitar el volumen.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). Lunes a viernes, de 18.00 a 21.00horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 16 de noviembre.

