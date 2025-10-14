Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 14 de octubre de 2025 en Vigo:

Ópera en el cine: «Carmen», de Bizet

Dentro del festival «Outono lírico» que organiza la Asociación de Amigos de la Ópera, y con motivo del 150º aniversario del fallecimiento de Georges Bizet, se proyectará la ópera «Carmen», con Elina Garança, Roberto Alagna, Barbara Frittoli, Teddy Tahu.

Auditorio del Concello ( Praza do Rei, 1). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Actos

Proyección

La Asociación de Vecinos de Lavadores proyecta «Insumición y Desobediencia Civil». El acto y la exposición extán organizadas por Mundo sin Guerras, Insumisas contra o Rearmamento y Ficnova.

AVCD de Lavadores (Ramón Nieto, 302). A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cómo hacer un testamento vital

La plataforma Derecho a Morir Dignamente Galicia ofrece un espacio informativo sobre cómo elaborar el testamento vital: un documento legal en el que puedes dejar por escrito los cuidados sanitarios que quieres recibir y aquellos que quieres rechazar a lo largo de tu vida.

A Morada (Enrique Macías, 6). A las 18.00 horas.

Semana de la lengua italiana en el mundo

El comité Dante Vigo celebrará esta fecha bajo el lema «Italanofonía: lengua más allá de las fronteras». La doctora Marta Ribera Taboas será la encargada de dar la charla «Shocking Elsa! Las alianzas creativas de Elsa Schiapparelli».

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas.

Vigo Nature

Actividades familiares: alimentación de fauna, talleres de la huerta, idioma de las aves y clases sobre el sistema solar.

Plaza de los Leones (A Madroa), de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

VigoFem cine

Tercera edición de VigoFem, un ciclo de cinco citas culturales lideradas por mujeres en ámbitos distintos como el cine, la literatura, el teatro y la música. Proyección del filme «Siete días, siete noches», de Joel Cano (2001). Participará Orisel Gaspar, la actriz protagonista y el acto estará presentado por Isabel Blanco.

Galería del MARCO (Príncipe, 54). A las 19.00 horas.

Danza

«El lago de los cisnes»

Desde 2022, el Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk está recorriendo con un éxito arrollador los principales teatros y auditorios de España. Las bailarinas y bailarines del bajo la dirección de Ishchuk ofrecen al público una versión emocionante, vibrante e increíble del Lago de los Cisnes..

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com. Donación a Unicef para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania de 1 € por cada entrada vendida.

Música

La Jam de La Casa de Arriba

Abrirá la sesión la banda Martín Verde Trío, que dará paso a la jam session de jazz. El trío, compuesto por el guitarrista Martín Verde, Álex Touceda al contrabajo y Brais Lorenzo a la batería, interpretará arreglos originales de los clásicos del Great American Songbook, ofreciendo una lectura personal de este repertorio a través del lenguaje del jazz contemporáneo. .

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas. Entrada 6 euros.

«¿Quem é o José Valente?»

Un concierto diferente, que mezcla acústica y electrónica desde una sorprendente viola en una experiencia para vivir la música y conocer a José Valente.

Vitruvia Club (Reconquista, 7). A las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.

