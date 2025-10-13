Qué hacer hoy 13 de octubre en Vigo

Club Faro: «Una crónica del caos doméstico y mental de la vida moderna»

La periodista Ángeles Caballero reflexionará sobre la ansiedad, el ritmo frenético y las contradicciones de la vida actual. La presentación correrá a cargo de Iria Lagarón, periodista de la TVG.

En el Salón de Actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

«A Metamorfose Vital»

Nuevo ciclo de proyecciones de Cineclube Lumière, donde se muestra una nueva hoja de ruta vital, con personajes que esperan encontrarse una forma mejor de relacionarse con la contorna. El filme será «Faruk» de Asli Ozge.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1) A las 20.30 horas.

MÚSICA

Sin Reserva

Dúo conformado por Sandra riesgo en la voz y marcos Leyenda como guitarra, y arreglista musical. Ofrecen éxitos de los años 60, 70, 80 hasta la actualidad, tanto nacionales como internacionales con los que poder bailar y cantar.

En el Chiringuito de Samil (Samil, 26). A las 19.00horas. Entrada libre.

Inauguración curso CMUS Vigo

Las dos exalumnas del centro, la pianista Alba Raña Barreiro y la flautista Lara Raña Barreiro interpretarán obras de Médtner, Durán o Gaubert.

En el Auditorio David Russell (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas.

Exposiciones

«Pulsos y Solastalxias»

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa»

En la Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércores y viernes: de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves: de 11.00 a 14 .00 horas y de 18 .00 a 21.00 horas. Sábados: de 12 .00 a 14 .00 horasy de 18 .00 a 21.00 horas. Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 2 de noviembre.

Irene Ceballos. Relato verídico da viúva de Policarpo Sanz

Recorrido biográfico por la vida de Irene Ceballos Sánchez (1851- 1935), viuda del filántropo vigués Policarpo Sanz, que pone de manifiesto su valioso papel en la ciudad. La exposición presenta más de treinta obras de arte del legado Policarpo Sanz-Irene Ceballos, con numerosos ejemplos de artes decorativas . Una breve pieza audiovisual hace posible a presencia, con la ayuda de la inteligencia artificial, de la propia Irene Ceballos en la exposición..

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 19 de octubre.

Bodies Evolution

Un recorrido único por los secretos de la anatomía humana, con 8 cuerpos reales y más de 100 órganos perfectamente preservados con técnicas de plastinación de vanguardia que muestran de manera sorprendente y educativa el funcionamiento de la máquina más perfecta jamás creada: el cuerpo.

En el Auditorio Mar de Vigo ( Beiramar, 59). De 9.00 y 23.00 horas. Entradas en Teuticket. com

«Nas marxes do diario»

En la muestra, los visitantes podrán encontrar la que supone la exposición «más intimista» de la artista viguesa, Eva Tarrío,. Invita al público a detenerse, a cambiar la perspectiva, y a descubrir el arte desde las emociones que despierta cada pieza.

En la sala de exposiciones I de la sede Afundación (Policarpo Sanz, 26). De lunes a sábado de 17.30 a 20.30 horas.

