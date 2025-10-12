Qué hacer hoy 12 de octubre en Vigo

Índigo Teatro: Viaje al planeta de todo es posible

Obra de títeres y actores realizada por Natalia Ruiz y Celia Almohalla. Una historia de superación que acerca de forma directa a los niños y niñas a la empatía, el autoconocimiento y las emociones.

En el Auditorio del Concello ( Praza do Rei, 1). A las 18.00 horas. Entradas a 5 euros. Recomendada para niños a partir de cinco años.

Actos

Vigo Nature

Actividades familiares: alimentación de fauna, talleres de astronomía, reciclaje, biodiversidad, educación ambiental, etc.

Vigo Nature (Plaza de los Leones - A Madroa). de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

Fiesta del mejillón

La asociación Amigos do Saixo en Beade organiza la fiesta. Cuentan con más de 200 kg de mejillones. También habrá una actuación del grupo «Chascarraschas».

En el solar de Seixo, 63. Desde las 11.00 hasta las 14.30 horas.

«Baixo os nosos pés»

Visita guiada dirigida a un público general y familias con niños de más de ocho años. Descubre la única salina romana de evaporación solar musealizada de todo el imperio romano.

En el Centro Arqueológico del Arenal Salinae ( Rosalía de Castro, 21). A las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratis pero es imprescindible reserva previa.

Mercadillo especial por el día de Hispanidad

Mercado de antigüedades , muebles y ropa «vintage», entreotros...

Casa de La Abuela (Zapateira, 8, Canido). De 11.00 a 15.00 horas.

Teatro

La compañía VACAburra propone una mirada crític y poética sobre la memoria, la salud mental y los relatos oficiales de la historia de la danza.

En Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

Música

Festival Lírico «Rey Rivero»

Dentro del programa Vigo un Mar de Corales. Interpretarán un repertorio lírico compuesto por zarzuelas, óperas o musicales.

En el Salón de actos del VERBUM. ( Samil, 17) . A las 18.00 horas.

Los del Barro

Es una banda con más de diez años de trayectoria en el mundo de la música y los conciertos que nació en Baiona. Se creó en 2009 y lo conforman cinco artistas: Juaminha, que pone la voz y la guitarra; Pendi en la batería; Norio a cargo de los coros y la guitarra; Tortu con el bajo y los coros; y por último, Antonio, el técnico de sonido.

En el Chriringuito de Samil. A las 19.00 horas. Entrada libre.

Jam session

Cuarta temporada de una de las jam session más concurridas de la ciudad. Un lugar que , semana tras semana, ha reunido a músicos,aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisación, energía y talento.

En Arco da Vella ( churruca, 2). A las 19.30 horas. .

De Mocedades a El Consorcio

Formado por Estíbaliz Uranga, Amaya Uranga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen hoy en día. «Tómame o déjame», «El vendedor», «La otra España».

En el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo. (Beiramar, 59). A las 19.00 horas.

Exposiciones

Bodies Evolution

Una exposición perfecta para todas las edades su objetivo es dar a conocer los secretos de la anatomía humana Cuenta con 8 cuerpos reales, más de 100 órganos y múltiples audiovisuales.

En el Auditorio Mar de Vigo ( Beiramar, 59).De lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas. Sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 26 de octubre.

