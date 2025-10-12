¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo de Xoán Curiel en Carboeiro

El cantautor gallego Xoán Curiel ofreció ayer un recital en el monasterio silledense de Carboeiro. El espectáculo Treides Comigo! va más allá de la música y combina patrimonio, historia, además de piezas de Alfonso X El Sabio o la lírica gallego-portuguesa.

Actividad de Aspadeza / .

Siete usuarios y dos profesionales de apoyo de Aspadeza acudieron al Encontro de aurtoxestores celebrado en Santiago. Organizado por Fademga, el evento reunió a 140 autogestores de colectivos de diversos puntos de la geografía gallega.

Concierto de Los Chiky’s en la Serafín Pazo / .

La céntrica calle Serafín Pazo de A Estrada viajó este viernes por unas horas a los años 60 de la mano de Los Chiky’s, la mítica banda estradense con más de medio siglo de historia ofreció un concierto a última hora de la tarde ante As Tres Portiñas.

Yllana lleva al Principal su espectáculo ‘Trash’ / .

El Teatro Principal de A Estrada acogió este viernes la representación de Trash!, un espectáculo de Producciones Yllana y Toom Pak que combinó humor, percusión y movimiento para concienciar sobre el reciclaje y el consumismo.

