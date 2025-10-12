¿Qué hacer hoy en las comarcas?

El cantautor gallego Xoán Curiel ofreció ayer un recital en el monasterio silledense de Carboeiro. El espectáculo Treides Comigo! va más allá de la música y combina patrimonio, historia, además de piezas de Alfonso X El Sabio o la lírica gallego-portuguesa.

Siete usuarios y dos profesionales de apoyo de Aspadeza acudieron al Encontro de aurtoxestores celebrado en Santiago. Organizado por Fademga, el evento reunió a 140 autogestores de colectivos de diversos puntos de la geografía gallega.

La céntrica calle Serafín Pazo de A Estrada viajó este viernes por unas horas a los años 60 de la mano de Los Chiky’s, la mítica banda estradense con más de medio siglo de historia ofreció un concierto a última hora de la tarde ante As Tres Portiñas.

El Teatro Principal de A Estrada acogió este viernes la representación de Trash!, un espectáculo de Producciones Yllana y Toom Pak que combinó humor, percusión y movimiento para concienciar sobre el reciclaje y el consumismo.