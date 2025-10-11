Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 11 de octubre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 11 de octubre de 2025 en Vigo:
II Feria de Minerales
Exposición de minerales, fósiles y joyas de todo el mundo. Además, se impartirán talleres para todos los públicos, una novedad con respecto a la anterior edición. El evento se consolida como un espacio de divulgación científica y cultural que pone en valor el conocimiento geológico y paleontológico a través de experiencias didácticas y participativas.
- Centro Comercial Plaza Elíptica, de 10.00 a 21.00 horas. Hasta el 12 de octubre.
Actos
XI Festa da Recolleita & magosto
La cita otoñal incluye una andaina y conciertos de Foleiros y Peter Punk, además del reparto de castañas.
- Matamá, de 17.00 a 21.00 horas.
Encuentro Patchwork
Espacio de creatividad textil abierto a todos los públicos. La jornada contará también con dos talleres prácticos pensados para que los asistentes puedan aprender, experimentar y descubrir.
- Librería de El Corte Inglés, en la planta 5ª (Gran Vía, 25 ). A las 18.00 horas.
Gala Internacional Galicia Ilusiona
Cuarta edición del Festival Mundial de Ilusionismo. Espectáculo único que reúne algunos de los mejores y más galardonados magos del mundo.
- Teatro Afundación ( Policarpo Sanz, 13 ). A las 18.00 horas y a las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com.
Vigo Nature
Actividades familiares: alimentación de fauna, talleres de la huerta, idioma de las aves y clases cobre el sistema solar.
- Vigo Nature (Plaza de Los Leones -A Madroa-), de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.
Bloque de cortos Lembranças
Dentro del ciclo Pontes, se proyectarán cuatro cortometrajes: «Vàndalos», «Recordos asolagados», «O pássaro de dentro» y «Curmán».
- MARCO (Príncipe, 54). A las 17.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Teatro
«Miss Bujía»
Una obra de teatro contemporáneo de Marta Larralde Cía.
- Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas. Entrada: 8 euros.
Otoño teatral
El grupo de teatro Porta Aberta presenta su obra «Muwnuwa».
- Auditorio SCDR Helios de Bembrive. A las 20.00 horas. Entrada libre.
«Familia Nijinska»
La compañía Vacaburra ofrece una mirada crítica y poética sobre la memoria, la salud mental y los relatos oficiales de la historia de la danza.
- Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.
«(H)umanidade»
El grupo de teatro Escoitade presenta una pieza que nace a partir de anécdotas reales y de una reflexión crítica sobre la situación actual de la anidad pública. Se enmarca dentro del Circuíto Galego de Teatro Amador.
- CVC de Valladares . A las 20.00 horas. Para público adulto.
Música
Novas Voces da Lírica Galega
Concierto de la soprano Beatriz Arenas quien, acompañada al piano por Cristina García, interpretará canciones de autores como Toldrà, Granados o Puccini.
- Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Pablo und Destruktion
Sus canciones nos muestran que es un creador que trasciende sus influencias.
- La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.30 horas. Entradas en Woutick.
Carmen Rosende Soul Progresivo
Una de las bandas gallegas más frescas y sorprendentes. Su sonido transita entre el soul, el jazz y la psicodelia setentera.
- Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 22.00 horas.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»