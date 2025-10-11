Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 11 de octubre de 2025 en Vigo:

II Feria de Minerales

Exposición de minerales, fósiles y joyas de todo el mundo. Además, se impartirán talleres para todos los públicos, una novedad con respecto a la anterior edición. El evento se consolida como un espacio de divulgación científica y cultural que pone en valor el conocimiento geológico y paleontológico a través de experiencias didácticas y participativas.

Centro Comercial Plaza Elíptica, de 10.00 a 21.00 horas. Hasta el 12 de octubre.

Actos

XI Festa da Recolleita & magosto

La cita otoñal incluye una andaina y conciertos de Foleiros y Peter Punk, además del reparto de castañas.

Matamá, de 17.00 a 21.00 horas.

Encuentro Patchwork

Espacio de creatividad textil abierto a todos los públicos. La jornada contará también con dos talleres prácticos pensados para que los asistentes puedan aprender, experimentar y descubrir.

Librería de El Corte Inglés, en la planta 5ª (Gran Vía, 25 ). A las 18.00 horas.

Gala Internacional Galicia Ilusiona

Cuarta edición del Festival Mundial de Ilusionismo. Espectáculo único que reúne algunos de los mejores y más galardonados magos del mundo.

Teatro Afundación ( Policarpo Sanz, 13 ). A las 18.00 horas y a las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com.

Vigo Nature

Actividades familiares: alimentación de fauna, talleres de la huerta, idioma de las aves y clases cobre el sistema solar.

Vigo Nature (Plaza de Los Leones -A Madroa-), de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

Bloque de cortos Lembranças

Dentro del ciclo Pontes, se proyectarán cuatro cortometrajes: «Vàndalos», «Recordos asolagados», «O pássaro de dentro» y «Curmán».

MARCO (Príncipe, 54). A las 17.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

«Miss Bujía»

Una obra de teatro contemporáneo de Marta Larralde Cía.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas. Entrada: 8 euros.

Otoño teatral

El grupo de teatro Porta Aberta presenta su obra «Muwnuwa».

Auditorio SCDR Helios de Bembrive. A las 20.00 horas. Entrada libre.

«Familia Nijinska»

La compañía Vacaburra ofrece una mirada crítica y poética sobre la memoria, la salud mental y los relatos oficiales de la historia de la danza.

Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

«(H)umanidade»

El grupo de teatro Escoitade presenta una pieza que nace a partir de anécdotas reales y de una reflexión crítica sobre la situación actual de la anidad pública. Se enmarca dentro del Circuíto Galego de Teatro Amador.

CVC de Valladares . A las 20.00 horas. Para público adulto.

Música

Novas Voces da Lírica Galega

Concierto de la soprano Beatriz Arenas quien, acompañada al piano por Cristina García, interpretará canciones de autores como Toldrà, Granados o Puccini.

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Pablo und Destruktion

Sus canciones nos muestran que es un creador que trasciende sus influencias.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.30 horas. Entradas en Woutick.

Carmen Rosende Soul Progresivo

Una de las bandas gallegas más frescas y sorprendentes. Su sonido transita entre el soul, el jazz y la psicodelia setentera.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 22.00 horas.

