Las Xornadas Impulsa debaten en Vigo sobre el ‘streaming’
Expertos abordan en el MARCO el impacto de las plataformas en la creación cinematográfica
REDACCIÓN
Vigo
El impacto de las plataformas de streaming en la producción y la difusión cinematográficas centró ayer el debate de las Xornadas do Audiovisual Galego Impulsa. Ana Tendler, de Maricá Films, Xoan Escudero, de CREA, y Amaia Mauleón, responsable de la Vigo Film Office, mantuvieron un diálogo en el MARCO en el que resaltaron cómo han cambiado las formas de producir y hasta de crear con la irrupción de streaming. Defendieron sus ventajas, pero también advirtieron de sus peligros y amenazas. Las Xornadas continúan hoy con una mesa redonda en el que se abordarán las estrategias para audiencias diversas.
