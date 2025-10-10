Las Xornadas Impulsa debaten en Vigo sobre el ‘streaming’

El impacto de las plataformas de streaming en la producción y la difusión cinematográficas centró ayer el debate de las Xornadas do Audiovisual Galego Impulsa. Ana Tendler, de Maricá Films, Xoan Escudero, de CREA, y Amaia Mauleón, responsable de la Vigo Film Office, mantuvieron un diálogo en el MARCO en el que resaltaron cómo han cambiado las formas de producir y hasta de crear con la irrupción de streaming. Defendieron sus ventajas, pero también advirtieron de sus peligros y amenazas. Las Xornadas continúan hoy con una mesa redonda en el que se abordarán las estrategias para audiencias diversas.