Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 10 de octubre de 2025 en Vigo:

«As bocas cosidas. Unha novela que da voz aos ecos do silencio», con Marilar Aleixandre en el Club FARO

Marilar Aleixandre —feminista, narradora, poeta y miembro de la RAG— hablará de su última obra, «As bocas cosidas» en el Club FARO, donde será presentada por el editor Manuel Bragado y el director de ediciones de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

Auditorio del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas

Actos

Mesa redonda de Impulsa Cine

La temática del encuentro es la impulsión de la producción con estrategias para audiencias diversas. Participan Milo Baño, con décadas de experiencia en la distribución cinematográfica en Galicia, Miguel Dias, director del festival Curtas Vila do Conde, y Ángel Sánchez, director del festival Play-Doc.

Sede de la Diputación de Pontevedra (Eduardo Chao, 17) A las 11.00 horas.

«China, ameaza o esperanza»

Presentación del libro de Xabier García, al final habrá un coloquio.

Ateneo Vigo XXI (Ramón Nieto, 36, Bajo ). A las 19.00 horas.

«Entre mares»

Firma del libro de la viguesa María Gil.

Librería de El Corte Inglés, planta 5ª, (Gran Vía, 25). A las 18.00 horas.

«O ancoradouro do tempo»

Dentro del ciclo Pontes, se estrena en Galicia este largometraje de ficción de Sol de Carvalho.

Sede de la Diputación de Pontevedra (Eduardo Chao, 17) A las 19.00 horas. Entrada gratuita.

Feria de minerales

Exposición de minerales, fósiles y joyas de todo el mundo. Incluye talleres para todos los públicos, una novedad con respecto a la anterior edición. El evento se consolida como un espacio de divulgación científica y cultural que pone en valor el conocimiento geológico y paleontológico.

Centro Comercial Plaza Elíptica . De 10.00 a 21.00 horas. Hasta el 12 de octubre.

Actuación de Guelmi

Con un estilo fresco, cercano y marcado por la ironía del sur, Guelmi se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la nueva comedia española.

Casino de Vigo (Centro Comercial A Laxe). A las 22.30 horas. Entradas: 15 euros.

Música

Dedicado a Paco

Un espectáculo inédito en homenaje a Paco de Lucía. En esta propuesta, algunas de las figuras más reconocidas del flamenco actual se reúnen para rendir tributo al genio de Algeciras. No será solo un concierto, sino un diálogo vivo entre tradición, virtuosismo y emoción profunda, que abrirá el Ciclo Intermodal 2025.

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 21.00 horas. Entradas en teuticket.

Bertozzz y Naro

Concierto de temas propios y versiones.

Arco da Vella ( Churruca, 2). A las 21.00 horas. Taquilla inversa.

Música clásica

Alba Raña (piano) y Lara Raña ( flauta) interpretarán obras de Tchaikovsky, Gaubert, entre otros.

Compass ( Taboada Leal, 17). A las 20.15 horas. Entradas a 8 euros y 5 euros. La reserva es imprescindible.

Raposa

La banda pontevedresa formada por María Villanueva y Rubén Abad propone un delicado universo sonoro donde se entrelaza la música clásica, el jazz, las músicas del mundo y la canción protesta y pop.

Ambigú Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas a 11 euros.

