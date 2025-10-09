Seitura e Xente Tóxica tinguen de punk e rock a noite deste venres en Patos
As dúas bandas bandas miñoranas darán un especial concerto no Malabar-Pénjamo, ao pé da praia, dende as 22:00
Este venres, ás 22:00, o Malabar-Pénjamo na praia de Patos, en Nigrán, acollerá unha cita imprescindible para todos os amantes do punk e o rock galego. Xente Tóxica e Seitura, dúas das bandas máis activas e recoñecidas dentro da escena do Val Miñor, ofrecerán un concerto conxunto único, e será tamén a súa única actuación na comarca este ano. As entradas, a 10 euros, poderán mercarse na porta, que abre ás 21:00.
Desde a súa formación, Xente Tóxica e Seitura construíron unha carreira sólida dentro da escena punk e rock do Val Miñor. Ao longo dos últimos anos, ambas as bandas combinaron a publicación de cancións propias con numerosos directos en salas e festivais, consolidando unha base de seguidores fiel e contribuíndo ao movemento de música en galego.
Xente Tóxica e Seitura destacan pola súa actividade constante e polos directos enerxéticos que combinan intensidade, autenticidade e frescura. Ambos os proxectos consolidáronse como referencias dentro do colectivo punk e rock da comarca, mantendo viva a música en galego e creando conexións directas co público.
