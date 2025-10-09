Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 9 de octubre de 2025 en Vigo:

Impulsa Cine

Espacio de análisis sobre cómo las plataformas públicas de streaming revolucionaron los modelos de difusión. Intervendrán Ana Tendler, responsable de Maricá Filmes, Xoán Escudero de CREA e Amaia Mauleón, directora de la Vigo Film Office.

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 11.00 horas.

Actos

Xornadas Memoria e represión

Presentación del libro Guardia Incivil del periodista Iñaki Errazkin, donde aborda temas de memoria histórica y represión.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12) A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Actos por el Día de la Salud Mental

Se realizará la dinámica «O olivo dos desexos» y una actuación del mago Cali.

Auditorio del Concello de Vigo (Praza do Rei). De 11.00 a 13.00 horas.

«Antes da guerra»

Presentación del poemario de Fran Pereiro (Editorial Medulia).

En RioLagares (Falperra, 16). Alas 19.30 horas. Entrada libre.

Bloque de cortos Saudade

Dentro del ciclo Pontes, se proyectarán cuatro cortometrajes («Tal vez o vento saiba o seu nome», «Ratiña», «Nur Sultan», «Silvio Modesto, confidências de um sanbista») y el documental «Prefiero condenarme».

En el MARCO (Príncipe, 54). A partir de las 17.30 horas.

Homenaje a John Lennon

Al cumplirse hoy 85 años desde su nacimiento, se proyectará «The Beatles One», 27 videoclips que alcanzaron el número uno en Inglaterra y EEUU entre 1962 y 1966.

En el Bar Tipo X ( Real, 21). A las 22.00 horas

agenda@farodevigo.es