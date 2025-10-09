Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el jueves 9 de octubre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 9 de octubre de 2025 en Vigo:
Impulsa Cine
Espacio de análisis sobre cómo las plataformas públicas de streaming revolucionaron los modelos de difusión. Intervendrán Ana Tendler, responsable de Maricá Filmes, Xoán Escudero de CREA e Amaia Mauleón, directora de la Vigo Film Office.
- En el MARCO (Príncipe, 54). A las 11.00 horas.
Actos
Xornadas Memoria e represión
Presentación del libro Guardia Incivil del periodista Iñaki Errazkin, donde aborda temas de memoria histórica y represión.
- Librouro (Eduardo Iglesias, 12) A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Actos por el Día de la Salud Mental
Se realizará la dinámica «O olivo dos desexos» y una actuación del mago Cali.
- Auditorio del Concello de Vigo (Praza do Rei). De 11.00 a 13.00 horas.
«Antes da guerra»
Presentación del poemario de Fran Pereiro (Editorial Medulia).
- En RioLagares (Falperra, 16). Alas 19.30 horas. Entrada libre.
Bloque de cortos Saudade
Dentro del ciclo Pontes, se proyectarán cuatro cortometrajes («Tal vez o vento saiba o seu nome», «Ratiña», «Nur Sultan», «Silvio Modesto, confidências de um sanbista») y el documental «Prefiero condenarme».
- En el MARCO (Príncipe, 54). A partir de las 17.30 horas.
Homenaje a John Lennon
Al cumplirse hoy 85 años desde su nacimiento, se proyectará «The Beatles One», 27 videoclips que alcanzaron el número uno en Inglaterra y EEUU entre 1962 y 1966.
- En el Bar Tipo X ( Real, 21). A las 22.00 horas
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- Tendencias actuales en los negocios de Vigo: más de una treintena de locales se traspasan en la ciudad
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía