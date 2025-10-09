Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el jueves 9 de octubre en Vigo

Sesión del martes de Impulsa Cine.

Sesión del martes de Impulsa Cine. / Pedro Mina

R. V.

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 9 de octubre de 2025 en Vigo:

Impulsa Cine

Espacio de análisis sobre cómo las plataformas públicas de streaming revolucionaron los modelos de difusión. Intervendrán Ana Tendler, responsable de Maricá Filmes, Xoán Escudero de CREA e Amaia Mauleón, directora de la Vigo Film Office.

  • En el MARCO (Príncipe, 54). A las 11.00 horas.

Actos

Xornadas Memoria e represión

Presentación del libro Guardia Incivil del periodista Iñaki Errazkin, donde aborda temas de memoria histórica y represión.

  • Librouro (Eduardo Iglesias, 12) A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Actos por el Día de la Salud Mental

Se realizará la dinámica «O olivo dos desexos» y una actuación del mago Cali.

  • Auditorio del Concello de Vigo (Praza do Rei). De 11.00 a 13.00 horas.

«Antes da guerra»

Presentación del poemario de Fran Pereiro (Editorial Medulia).

  • En RioLagares (Falperra, 16). Alas 19.30 horas. Entrada libre.

Bloque de cortos Saudade

Dentro del ciclo Pontes, se proyectarán cuatro cortometrajes («Tal vez o vento saiba o seu nome», «Ratiña», «Nur Sultan», «Silvio Modesto, confidências de um sanbista») y el documental «Prefiero condenarme».

  • En el MARCO (Príncipe, 54). A partir de las 17.30 horas.

Homenaje a John Lennon

Al cumplirse hoy 85 años desde su nacimiento, se proyectará «The Beatles One», 27 videoclips que alcanzaron el número uno en Inglaterra y EEUU entre 1962 y 1966.

  • En el Bar Tipo X ( Real, 21). A las 22.00 horas

