Estrellas de Buena Vista y Más harán escala en el Mar de Vigo

Caminar por las calles empedradas de La Habana, donde cada rincón tiene su propio compás y cada balcón guarda una melodía. Así comienza el Live in Havana Tour, un viaje musical narrado por las Estrellas de Buena Vista y Más, los herederos del legendario Buena Vista Social Club, y que visitarán el Mar de Vigo el próximo 25 de enero para rendir homenaje a la música cubana desde la emoción, el virtuosismo y la alegría.

El nuevo espectáculo cuenta con la participación de 16 músicos sobre el escenario, entre ellos, miembros originales de Buena Vista Social Club como los vocalistas Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry, el saxofonista Javier Zalba, el trompetista Roberto García, el trombonista Alberto Muñoz, el contrabajista Fernando Arévalo y la violinista Osiris Valdés. Y todo ello bajo la dirección musical de Pancho Amat.

Las entradas ya están a la venta en www.teuticket.com.