Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 8 de octubre de 2025 en Vigo:

Club FARO: «Transformar tu miedo en tu poder», por María Esclapez

La psicóloga María Esclapez mostrará en el Club FARO cómo reorientar el miedo, una emoción a menudo paralizante, en un motor de cambio.

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

«Feliz ciudad dormitorio»

Presentación del libro de Karlos Ramos. El autor estará acompañado por el poeta Samuel Merino. La obra reúne una serie de relatos que cuentan vidas cotidianas y contemporáneas, presentadas a veces con humor y otras con nostalgia pero siempre vistas sin dramatismo y naturalidad.

En la Asociación Cultural Évame Oroza ( Subida da Costa, 5). A las 20.00 horas. Entrada libre.

Día mundial de la parálisis cerebral

Acto para exigir una estrategia estatal que garantice equidad y servicios especializados para las personas con grandes necesidades de apoyo. Participarán autoridades políticas, habrá actividades relacionadas con el tema central de la campaña y una mesa informativa con testimonios en primera persona. .

En el exterior del MARCO (príncipe, 54). A las 12. 00 horas.

«Cafarnaúm»

Comienza la nueva temporada del CinemAteneo con la proyección de esta película libanesa de la realizadora Nadine Labaki.

En Multicines Norte ( Vía Norte, 22). A las 19.30 horas.

Impulsa Cine

Mesa redonda sobre la producción transnacional en el cine lusófono y gallego. Participarán PNG Pictures (Portugal), ICTM- Incuba Cultura (Brasil) y el Festival Cine Amadora (Portugal).

En la Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo ( Eduardo Chao, 17). A las 17.30 horas.

Bloque de cortos Ventura

Dentro del programa Vigo Pontes, se proyectarán cuatro cortometrajes: 'Cordao de prata', 'Caly', 'Un can galego' y 'Tempo de sorrir'.

En la Sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17). A las 19.00 horas.

Jornadas Videojuegos y Literatura

Programa de talleres de Videojuegos Retro, dirigidos a escolares a partir de 9 años y público familiar.

Espazo Anexo del MARCO (plaza peatonal posterior). 1º turno: de 10.30 a 12.00 / 2º turno: de 12.00 a 13.30.

