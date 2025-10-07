Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 7 de octubre de 2025 en Vigo:

Musicav 2025: Vitruvia Art Ensemble

Musicav es un nuevo Festival que combina música clásica, jazz y cine. Un ciclo de cuatro conciertos en el que la calidad de los intérpretes y de la música se desarrolla en un escenario singular. Cuatro conciertos pensados para un público muy amplio, mucho más allá del ya aficionado.Hoy se rendirá homenaje a Duke Ellington.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) . A las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com.

Actos

«La paciente de los lunes»

Presentación del libro de Alicia Martínez del Burgo, que narra la comunicación terapéutica entre dos mujeres. En el prólogo, David Rodríguez Rivada destaca la musicalidad de su escritura. .

En el Auditorio de la Fundación ONCE (Gran Vía, 16). A las 19.00 horas.

«A Bela América»

Estreno en Galicia del portugués Antonio Ferreira. Se trata de una proyección dentro del ciclo Ponte coa Lusofonía, que este año crece en programación hasta las 16 películas. El objetivo es tender puentes culturales a través del cine y acercar al público gallego las nuevas narrativas que están marcando la creación audiovisual en los países de habla portuguesa..

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Masterclass de proyectos iberoamericanos

Sesión a cargo de Tathiani Sacilotto, directora de PNG Pictures, productora portuguesa con más de 30 películas coproducidas internacionalmente. La sesión desenvolverá herramientas prácticas para desenvolver proyectos audiovisuales en otros países de la región iberoamericana. Se trata de la primera edición de Impulsa Cine, un espacio de encuentro, aprendizaje y creación de oportunidades alrededor del cine en Galicia, Portugal y Brasil.

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 17.30 horas. Entrada gratuita.

Taller de máscaras de Halloween

Para niños de 3 a 12 años. Necesaria inscripción previa el mismo día a partir de las 16.30 horas en el punto de información.

En el Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas.

Música

Jazz en la Jam

La apertura de la sesión de «La Jam de la Casa de Arriba» la hará la banda Juansy Santomé trío, seguido de una jam session de jazz.

En La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las21.15 horas. Entrada a 6 euros.

Concierto Pa Ti Na Ma

Con una media de docientos conciertos al año, Pa ti na ma se convierte en un referente dentro del panorama musical Vigues por su estilo marcado y por dar otra alternativa musical, que engloba desde la rumba, al flamenco mas pop o incluso creando temas propios.

En el Chiringuito de Samil (Samil, 26). A las 19.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

Bodies Evolution

Una exposición perfecta para todas las edades cuyo objetivo es dar a conocer los secretos de la anatomía humana a través de un viaje educativo sobre lo que realmente esconde la piel. Cuenta con 8 cuerpos reales, más de 100 órganos y múltiples audiovisuales.

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59).De lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas. Sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 26 de octubre.

Diversa

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. hasta el 31 de enero.

