Club FARO: «Franco. Dictador que moldeó un país a su imagen y semejanza»

El historiador y periodista, Giles Tremlett es el encargado de impartir la charla coloquio en la que abordará una mirada rigurosa, crítica y profundamente documentada a Franco en el 50 aniversario de su muerte.

En el Salón de Actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para subscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

«A Metamorfose Vital»

Nuevo ciclo de proyecciones, donde se muestra una nueva hoja de ruta vital, con personajes que esperan encontrarse una forma mejor de relacionarse con la contorna. El primer Filme será «O Volcán» de Damian Kocur.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1) A las 20.30 horas.

Sin Reserva

Dúo conformado por Sandra Riesgo en la voz y Marcos Leyenda como guitarra, y arreglista musical. Ofrecen éxitos de los años 60, 70, 80 hasta la actualidad, tanto nacionales como internacionales con los que poder bailar y cantar.

En el Chiringuito de Samil (Samil, 26). A las 19.00 horas. Entrada libre.

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa»

En la Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércores y viernes: de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves: de 11.00 a 14.00 horas y de 18 .00 a 21.00 horas. Sábados: de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 2 de noviembre.

«Irene Ceballos. Relato verídico da viúva de Policarpo Sanz»

Recorrido biográfico por la vida de Irene Ceballos Sánchez (1851- 1935), viuda del filántropo vigués Policarpo Sanz, que pone de manifiesto su valioso papel en la ciudad. La exposición presenta más de treinta obras de arte del legado Policarpo Sanz-Irene Ceballos, con numerosos ejemplos de artes decorativas. Una breve pieza audiovisual hace posible la presencia, con la ayuda de la inteligencia artificial, de la propia Irene Ceballos en la exposición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 19 de octubre.

«Generación 2025»

Al celebrarse el 25º aniversario de esta reconocida iniciativa cultural, el MARCO trae a sus patios y galerías «Generación 2025», con la convicción de que, al cambiar de espacio, las obras adquieren nuevos valores y la exposición toma un impulso especial. Un jurado profesional seleccionó los artistas. Los proyectos ganadores comparten narrativas sobre futuros deseables y la IA como productora de ficción.

En el MARCO ( príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 h. y de 17.00 a 21.00 h.Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 12 de octubre.

Un recorrido único por los secretos de la anatomía humana, con 8 cuerpos reales y más de 100 órganos perfectamente preservados con técnicas de plastinación de vanguardia que muestran de manera sorprendente y educativa el funcionamiento de la máquina más perfecta jamás creada: el cuerpo.

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). De 9.00 y 23.00 horas. Entradas en teuticket.com

