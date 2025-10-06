¿Qué hacer hoy en las comarcas?
Un total de 55 participantes de la asociación Espacio Social A Estrada se animaron este sábado a viajar a Quiroga para visitar el Museo Etnológico y Geológico, donde pudieron admirar figuras como la de la imagen. Tras esto, los estradenses pararon a comer en Folgoso do Courel, donde dieron un paseo para conocer el lugar, y por último, terminaron su excursion con una pequeña visita a Monforte de Lemos.
Roteiros de Lalín celebrou onte o seu décimo aniversario, reeditando a súa primeira andaina, en 2015: a Ruta dos Pazos e Ponte Taboada. Xuntou arredor un cento de persoas, o que pon de manifesto a vitalidade do proxecto e permite comprobar a labor realizada a prol da divulgación do patrimonio natural e cultural de Lalín. Roteiros agradece os apoios recibidos nesta década e promete seguir camiñando.
