El Mar de Vigo acoge la obra «Somos criminais e punto final»

El argumento sitúa al público en Galicia al borde del fin del mundo. La nave Arteixo II capitaneada por Blanco y Touriñan debe evacuar a un grupo de elegidos hacia un nuevo planeta., llevándose patrimonio humano y cultural que hace única la identidad gallega.

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 18.00 horas. Apertura de puertas, a las 17.00. Entradas en ataquilla.com.

Actos

Vigo Nature

Actividades familiares: alimentación de fauna, talleres de astronomía, reciclaje, biodiversidad, educación ambiental, etc.

Vigo Nature (plaza de los Leones - A Madroa), de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

Taller de semba

Taller de este género musical y danza tradicional de Angola, seguido de una fiesta social con salsa, bachata, kizomba, merengue y zouk.

En Island Club (plaza de la Estrella), de 18. 00 a 23.00 horas. Entradas desde 3 euros.

Mercadillo dominical

Mercado de antigüedades, muebles y ropa «vintage», entre otros...

Casa de La Abuela (Zapateira, 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Teatro

«O lago das nenas malas»

Función del XII Ciclo de Teatro Aficionado “Enrique Landesa.Actúa el grupo Lameiro con la obra “O lago das nenas malas”, propuesta de teatro aficionado que combina humor y crítica social para abrir el ciclo con ritmo y cercanía al público de barrio.

En el Salón de actos del complejo «CTO. Da Vitoria» ( Baiona, 9), alas 19.00 horas .

«Cartas da muller ausente»

Da inicio a la XIX edición del Círculo Gallego de Teatro Amador. Organizado por el grupo Escoitade. Una mujer acude a la consulta de un psiquiatra para tratar un trastorno de personalidad múltiple. Como terapia, el doctor le recomienda escribir unas cartas con el objetivo de que la mujer silenciada, durante el tiempo que duró el matrimonio, exprese sus emociones.

En el Teatro Auditorio del CVC de Valladares (Camiño do Pedregal 6), a las 20.00 horas. Recomendado para mayores de 14 años.

«Contención mecánica»

Obra de teatro documental de la compañía Teatro de los Invisibles, que denuncia la práctica del uso de correas en las plantas psiquiátricas. A través de testimonios reales y un lenguaje performativo, la pieza le da voz a personas psiquiatrizadas y visibiliza las vulneraciones de los derechos que sufren dentro del sistema sanitario.

En la sala Artika ( Beiramar, 113), a las 20.00 horas . Para mayores de 18 años. Precio desde 11 euros.

«Náufragos»

Función del grupo de teatro galego BuleBule protagonizada por Irene Lorenzo y Jimmy Núñez. Cuenta la historia de Candela, quien sueña con ser patrona de un barco construido por ella misma.

En la Praza do Rei 1, a las 18.00 horas. Entradas a 5 euros.

Música

Jam session

Cuarta temporada de una de las ‘jam session’ más concurridas de la ciudad. Un lugar que , semana tras semana, ha reunido a músicos,aficionados y amantes del arte en vivo para compartir improvisación, energía y talento. .

En Arco da Vella (Churruca, 2), a las 19.30 horas.

«25 años de corazón»

Gira de Tamara, la reina de los boleros. Cumple 25 años con una nueva gira y con un formato íntimo en el que conecta con el público deuna forma cercana y emocionante. En «Piano y voz» Tamara interpreta sus grandes éxitos poniendo el protagonismo en su voz sobrecogedora, sin artificio.

En el teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 19. 00 horas.

