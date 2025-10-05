¿Qué hacer hoy en las comarcas?
La parroquia silledense de Lamela celebra este fin de semana fiestas dedicadas al patrón, San Miguel, y a la Virgen del Carmen y de los Dolores. Ayer tuvo lugar en el campo de festejos la tercera edición del Xantar de Familias e Amigos, con hinchables de Tikolandia para los más pequeños. Hoy toca la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira.
La Asociación Festibandeira organiza este fin de semana su festival Murallón de Son, que finaliza hoy con una sesión vermú a cargo de Brais das Hortas (12:30 horas) y Arremecághona’s Produçións (13:45) en la Carballeira de Silva. Biznaga, Josetxu Piperrak, Bala, Amygdala, Faul, Hugo Guezeta, De_mo DJ, Cremita, Comeback Kris y Señora DJ pusieron la banda sonora al sábado, que contó con los juegos populares de Sororas.
La Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño albergó ayer la presentación del libro Casiopea... luz do norte, de Xosé Manuel Lobato, con ilustraciones de Ramiro Cimadevila y publicado por Edicións Fervenza. En el evento participaron, junto a los autores, Carmen Lareo, Charo Golmar y Fátima de la Iglesia.
El grupo de teatro aficionado Luscofusco ofreció una representación de la obra Herencia compartida, ayer por la tarde, en el Salón Teatro de Lalín. Escrita y dirigida por Gloria Pazos, contó con las interpretaciones de Cecilia, Charo, Rosa, Malisa, Amada, Alicia, Julio, Marifé, Maricarmen, Lola, Gloria, Isabel, Remedios, Adriana, Matías y Juan Pablo.
Unas 250 personas con más de 120 coches clásicos, incluídas auténticas «joyas» de la automoción, se dieron cita ayer en la décimo cuarta concentración de Lalín. Los participantes quedaron a las once la mañana en el Centro Comercial Pontiñas, desde donde pusieron rumbo a Combarro para disfrutar de un paseo en catamarán y una mariscada.
Concurrida verbena para iniciar las fiestas en O Sisto
La parroquia de O Sisto (Dozón) celebra este fin de semana sus fiestas de la Virgen del Rosario. La orquesta Los Satélites amenizó el viernes una concurrida verberna a la que puso fin el DJ Marcos Kintana. El sábado tocaron Gran Parada y la charanga Ardores y la Banda Municipal de Agolada, el domingo. La comisión de fiestas, formada por Alfonso Moure y Manuel Vila, agradece la colaboración de instituciones, negocios y vecinos.
