¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La parroquia silledense de Lamela celebra este fin de semana fiestas dedicadas al patrón, San Miguel, y a la Virgen del Carmen y de los Dolores. Ayer tuvo lugar en el campo de festejos la tercera edición del Xantar de Familias e Amigos, con hinchables de Tikolandia para los más pequeños. Hoy toca la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira.

A Bandeira levanta su «murallón» musical / .

La Asociación Festibandeira organiza este fin de semana su festival Murallón de Son, que finaliza hoy con una sesión vermú a cargo de Brais das Hortas (12:30 horas) y Arremecághona’s Produçións (13:45) en la Carballeira de Silva. Biznaga, Josetxu Piperrak, Bala, Amygdala, Faul, Hugo Guezeta, De_mo DJ, Cremita, Comeback Kris y Señora DJ pusieron la banda sonora al sábado, que contó con los juegos populares de Sororas.

Xosé Manuel Lobato presenta libro en A Solaina / .

La Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño albergó ayer la presentación del libro Casiopea... luz do norte, de Xosé Manuel Lobato, con ilustraciones de Ramiro Cimadevila y publicado por Edicións Fervenza. En el evento participaron, junto a los autores, Carmen Lareo, Charo Golmar y Fátima de la Iglesia.

Luscofusco pone en escena su ‘Herencia compartida’ / .

El grupo de teatro aficionado Luscofusco ofreció una representación de la obra Herencia compartida, ayer por la tarde, en el Salón Teatro de Lalín. Escrita y dirigida por Gloria Pazos, contó con las interpretaciones de Cecilia, Charo, Rosa, Malisa, Amada, Alicia, Julio, Marifé, Maricarmen, Lola, Gloria, Isabel, Remedios, Adriana, Matías y Juan Pablo.

La cita de coches clásicos reúne más de 120 «joyas» / .

Unas 250 personas con más de 120 coches clásicos, incluídas auténticas «joyas» de la automoción, se dieron cita ayer en la décimo cuarta concentración de Lalín. Los participantes quedaron a las once la mañana en el Centro Comercial Pontiñas, desde donde pusieron rumbo a Combarro para disfrutar de un paseo en catamarán y una mariscada.

Concurrida verbena para iniciar las fiestas en O Sisto

La parroquia de O Sisto (Dozón) celebra este fin de semana sus fiestas de la Virgen del Rosario. La orquesta Los Satélites amenizó el viernes una concurrida verberna a la que puso fin el DJ Marcos Kintana. El sábado tocaron Gran Parada y la charanga Ardores y la Banda Municipal de Agolada, el domingo. La comisión de fiestas, formada por Alfonso Moure y Manuel Vila, agradece la colaboración de instituciones, negocios y vecinos.