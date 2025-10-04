Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 4 de octubre de 2025 en Vigo:

«El viaje imposible», tributo a Julio Verne

Pasacalles multidisciplinar de Pablo Mendez Performances que combina teatro físico, circo contemporáneo, animación itinerante, música y danza. Un artefacto imposible irrumpe en las calles, un vehículo de época salido de las entrañas del imaginario steampunk. Dentro, los diferentes personajes nos invitan a viajar por sus sueños.

En la calle Principe, salida desde el MARCO. A las 20.00 horas. Acceso libre.

Actos

«Poetas de garda»

Interacción reflexiva entre poetas y el público, tras el recitado de un poema seleccionado por cada uno.El evento estará dirigido por Xavier Queipo y en él participarán los autores Antonio García, Pepe Caccamo, Xabier Paz, Inma López Silva y Blanca López.

En RioLagares (Falperra,16). De 17.00 a 20.00 horas.

Taller de verduras

Charla sobre las propiedades de las verduras propias de esta época de la mano de la divulgadora gastronómica Xiana Pérez (As receitas de Xiana). Enseñará recetas fáciles y sabrosas para hacer con ellas.

En MUTA ( Joaquín Loriga). A las 12.00 horas. Precio 35 euros.

Presentación de libro

«Tuly, la luciérnaga que no brillaba» es el título del libro. En el acto estará la escritora Alba Espiño y la ilustradora Andrea Collazo. La presentación correrá a cargo de Julio Lorenzo.

En la zona wifi del el CC Travesía . A las 11.30 horas.

Teatro

Espectáculo con Sue Moreno

La actriz, trapecista y bailarina, mezcla técnicas aéreas de circo, canciones y teatro físico sobre una estructura de 6 metros de altura.

En el parque Atalaia. A las 12.00 horas. Entrada gratuita.

«A taberna sen dono»

Nueva edición del Certamen de Teatro de la Agrupación de Centros Deportivos y Culturales de Vigo. La obra está a cargo del Grupo de Teatro Helios de Bembrive. Es una comedia que sumerge al espectador en una taberna donde el humor y la retranca son los protagonistas.

En el auditorio del Centro Cultural de Valladares (Camiño do pedregal, 6). A las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar aforo.

«Contención mecánica»

Obra de teatro documental de la compañía Teatro de los Invisibles, que denuncia la práctica del uso de correas en las plantas psiquiátricas. A través de testimonios reales la pieza le da voz a personas psiquiatrizadas y visibiliza las vulneraciones de los derechos que sufren dentro del sistema sanitario.

En la sala Artika ( Beiramar, 113) A las 20.00 horas. Para mayores de 18 años, desde 11 euros.

«Somos criminais e punto final»

El argumento sitúa al público en Galicia al borde del fin del mundo. La nave Arteixo II capitaneada por Carlos Blanco y Touriñan debe evacuar a un grupo de elegidos hacia un nuevo planeta, llevándose patrimonio humano y cultural que hace única la identidad gallega. .

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) A las 20.30 horas. Entradas desde 15 euros.

Música

Abbey Road. Beatles tribute show

Sobre el escenario, Abbey Road consiguen una increíble fidelidad a las voces y sonido originales, y son capaces de recrear toda la música de la discografía de los de Liverpool.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com.

Saito Guerrero’s Tríol

Comienzan las sesiones de jazz con el trío residente conformado por Gabriel Saito en la trompeta y los hermanos Guerrero en batería y guitarra. Versionarán temas de Duke Ellington.

En La Galeriajazz ( ronda don Bosco, 21). A las 21.00 horas. Entradas a 6 euros.

The Hackemen

Concierto de soul y blues.

En La Casa de Arriba ( Martín Códax 23). A las 21.30 horas. Entradas a 8 euros.

agenda@farodevigo.es