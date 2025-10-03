La excentricidad aterriza en Vigo con VigoCultura: dos viajes de locos revolucionarán Príncipe

Vigo abre este fin de semana la temporada de otoño de VigoCultura 2025 con dos llamativos espectáculos de calle gratuitos y para todos los públicos. Y lo hará con excéntricos pilotos que revolucionarán este viernes la calle Príncipe para dejar paso, mañana sábado, a un viaje imposible –también extravagante– a cargo de la afamada compañía Pablo Méndez Performance.

La primera fiesta en la calle de VigoCultura será el viernes a las 20.00 horas. En ese momento aterrizarán en la gran peatonal de Vigo los «Pilots» de la compañía valenciana La Finestra Nou Circ. Lo harán en un original coche a pedales con el que prometen alborotar el centro y sacar multitud de carcajadas en su búsqueda del mejor lugar para realizar una local carrera de bicicletas excéntricas.

Durante el pasacalles por Príncipe los pilotos se encontrarán con inesperadas situaciones que lograrán superar con mucho humor sus números de acrobacias y malabares y, por supuesto, con la imprescindible colaboración del público.

El espectáculo de «Pilots» comenzará a las 20.00 horas en el museo Marco y recorrerá toda la calle de Príncipe tras la presentación oficial del programa de VigoCultura 2025, que en esta edición traerá 26 funciones. Recomendado para todos los públicos, tiene una duración aproximada de 60 minutos y es gratuito.

Sábado

La fiesta en la calle de VigoCultura continuará el sábado 4 de octubre. Esta vez, Príncipe será el escenario de «El Viaje Imposible», un tributo a Julio Verne de la mano de Pablo Méndez Performances.

A las 20.00 horas, también en Príncipe y junto al Marco, llegará una tripulación de excéntricos exploradores en un artefacto imposible. Se trata de un espectáculo multidisciplinar que combina teatro físico, circo contemporáneo, animación itinerante, música danza.

«El viaje imposible», de Pablo Méndez Performance, será el sábado 4 de octubre en Príncipe. / Oficial

«El Viaje Imposible» está inspirado en las obras de Julio Verne y tiene una estética steampunk desbordante de detalles. «Las calles se transformará en una novela viva donde el público es el cómplice de una expedición fantástica, llena de humor, magia, coreografías dinámicas y espectaculares máquinas móviles. Una explosión de imaginación para todos los públicos», destacan desde VigoCultura.