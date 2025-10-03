Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recital internacional en Vigo co obradoiro Con Barqueira e Remador

A poeta Oriana Méndez: «San Simón é moi bonito pero tamén moi terrible»

Vigo

O Obradoiro Internacional de Tradución Poética Con Barqueira e Remador, impulsado pola poeta Yolanda Castaño e que conta con apoio da Consellería de Cultura e o Ministerio de Cultura, desenvólvese estes días na Illa de San Simón. Onte, choutou a Vigo para un recital coa galega Oriana Méndez, o ucraíno Halyna Kruk, Antonio Andreu de Aragón; Veronika Dintinjana, Louis de Paor (Irlanda) e o poeta canarés Reshma Ramesh, de India. Foi na sede de Évame Oroza.

Oriana Méndez indica que «é enriquecedor estar en contacto de maneira intensa con xente doutros territorios con situacións culturais e sociais diferentes».

O elo desas creadoras con Galicia foi Yolanda Castaño, organizadora do encontro de tradución. «Todos eles e elas sabían da existencia dunha poesía galega moi vizosa e que vén de moi antigo», dos tempos medievais cos trovadores, sinala Méndez.

O obradoiro consiste en consensuar entre todos cinco poemas de cada un na súa versión ao inglés.

Engade Méndez que os poetas participantes «non sabían que San Simón fora un campo de concentración na Guerra Civil. Chócalles atopar un sitio como este con tanta historia».

Por último, Méndez indicou que «é importante que dende as institucións ademais de promover os usos culturais da illa tamén se dea a coñecer a memoria da mesma. Unha cousa non pode opacar a outra. San Simón é moi bonito pero tamén moi terrible».

