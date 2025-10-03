El cuerpo humano al desnudo: Vigo acogerá la realista exposición Bodies Evolution

Vigo acogerá una de las exposiciones sobre el cuerpo humano más importantes y realista a nivel mundial. Será entre el 3 y el 26 de octubre de 2025, cuando Bodies Evolution se desnudará en la ciudad olívica para mostrar en detalle el funcionamiento del cuerpo humano y todos sus sistemas. Todo ello, con hasta ocho cuerpos reales.

«A través de nuestra exposición se detalla el funcionamiento de los sistemas: nervioso, muscular, óseo, circulatorio, digestivo, reproductivo y respiratorio; todo de una manera muy práctica e ilustrativa que los visitantes de cualquier edad entenderán y que despertará la curiosidad de todos», destacan.

Calificada como la exposición número 1 del cuerpo humano con cuerpos reales, los organizadores enfatizan que los asistentes podrán realizar un íntimo y educativo viaje a través de lo que la piel esconde para mostrarles, «cómo nunca antes», el funcionamiento de su propio cuerpo. «Varios cuerpos humanos reales y órganos perfectamente preservados con técnicas de plastinación de vanguardia. Conoce todos los órganos del cuerpo humano de forma independiente y cómo funcionan en armonía para mantenernos vivos», explican.

«Cambiará tu concepto de ti mismo»

Los organizadores destanca que cientos de miles de personas de todas las edades ya han visitados Bodies Evolution en todo el mundo y aseguran que esta inspiradora exposición «cambiará para siempre tu concepto sobre ti mismo, la experiencia de la vida y la importancia de cuidar tu organismo».

Las entradas ya están a la venta a través de www.teuticket.com. Los precios de la exposición Bodies Evolution en Vigo (también estará en A Coruña de noviembre a enero) son:

Entrada General Adultos: 12,00 € + Gastos Gestión

Entrada General niños de 4 a 12 años: 10 € + Gastos Gestión

Pack Familiar - 2 adultos + 1 niño: 9 € por persona + Gastos Gestión

Pack Familiar - 2 adultos + 2 niños: 9 € por persona + Gastos Gestión

Grupos - 10 personas o más: 9 € por persona + Gastos Gestión

Las personas con algún tipo de discapacidad, jubilados o PMR pueden acceder al precio de 8 € comprando la entrada directamente en la taquilla, mostrando su carnet acreditativo

La duración de la visita a la exposición se estima en unos 60 minutos.

El horario de la exposición Bodies Evolution en Vigo será: de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas ; y sábado y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.