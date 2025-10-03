El Conxemar Fest inundará hoy de música y sabor a mar Porta do Sol

La música y el sabor del mar volverán a llenar la Porta do Sol hoy con la celebración de la final de la segunda edición de Conxemar Fest, el concurso de artistas emergentes de Galicia promovido por Conxemar en colaboración con el Grupo Radio Vigo y Los 40 Vigo.

El certamen, que nació el año pasado con el objetivo de acercar la Feria Conxemar al público general, consolida en esta segunda edición su carácter festivo y urbano.

Finalistas

Los tres grupos finalistas —Amparo (Vigo), Malfinde (Vigo) y Superglú (Ferrol)— actuarán en directo desde las 19.00 h. Después, un jurado profesional decidirá quién se alza con los premios: 5.000 euros y la oportunidad de actuar en la feria para el ganador, 3.000 euros para el segundo clasificado y 1.000 euros para el tercero.