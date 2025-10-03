Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 3 de octubre de 2025 en Vigo:

«Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo», por José Miguel Parra, en el Club FARO

El doctor en historia antigua dará una charla- coloquio en el Club FARO en la que desvelará varios aspectos del mundo faraónico, todos igual de fascinantes y seguramente poco conocidos por el público. Estará presentada por Rubén Rey, presidente de Onda Cero.

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Libre hasta completar aforo, 150 personas.

Actos

«La protestante. Ojos azules, corazón rojo»

Paco Niebla presenta su libro, en el que narra la historia de sus abuelos, que fueron torturados y asesinados por los fascistas en el monte de A Guía en 1937.

Asociación de Vecinos de Teis (Gerardo Campos Ramos, 3). A las 19.00 horas.

Brétema

Tertulia del grupo de poesía Brétema.

Centro Sociocomunitario del Calvario (Numancia, 3). De 18.00 a 20.00 horas. Abierta al público general.

«Creciendo Juntos»

Sesión gratuita dirigida a familias interesadas en conocer herramientas para acompañar el desarrollo de sus hijos. Esta primera charla se centra en cómo duermen los niños, impartida por la psicóloga Cecilia Cánepa.

Planta Alta del Centro Comercial Camelias. A las 17.00 horas. Requiere inscripción previa a través de la página web del evento.

Venres da EMAO

Vuelve el exitoso programa de divulgación, que en esta ocasión se centra en el diseño y encaje de bolillos. María Núñez, profesora de la especialidad, presenta el cortometraje « O segredo de Puskas», que reflexiona sobre la controversia de género en el ámbito textil.

Biblioteca de la EMAO ( García barbón, 5 ). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Diálogo entre imagen y palabra

Encuentro literario entre la ilustradora María Girón y el escritor Gonzalo Moure.

Libros para Soñar ( Triunfo, 1). A las 19.00 horas.

La Finestra Nou Circ: Pilots

Espectáculo circense en el que unos divertidos pilotos llegan con su original coche a pedales en búsqueda del mejor lugar para realizar su loca carrera.

Recorrido por la calle Príncipe desde el MARCO. A las 20.00 horas, acceso libre.

Teatro

«Boberías»

La actriz Orisel Gaspar presenta un proyecto escénico para inspirar y provocar reflexión. Un espectáculo cambiante que se construye a partir de bocetos, ensayos, improvisaciones, pequeñas escenas, momentos de juego y ejercicios creativos.

En Évame Oroza (Subida a Costa, 5). A las 20.00 horas.

«Subterránea»

Pieza escénica que recupera e reivindica la memoria de las artistas silenciadas por la historia del arte. Creada e interpretada por Mónica Sueiro, actriz, directora, dramaturga y pedagoga teatral.

Na Morada ( Enrique X. Macías, 6). A las 20.00 horas.

«Los monólogos de la Treus»

Arantxa Treus estará acompañada por el artista invitado Carlos Librado.

En la Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 22.30 horas. Entrada: 15 euros.

Música

Furiosa Fest

Furiosa nace en 2019 con la intención de revitalizar y diversificar la escena electrónica viguesa, ofreciendo a sus asistentes una programación selecta que apuesta por la electrónica de baile en su vertiente más hipnótica, emotiva y elegante. Habrá un coloquio y después directos a cargo de Álvaro, Occupied y Antoxo.

En la sala Kominsky (Irmandiños, 3). A partir de las 20.00horas. Entrada: 12 euros.

