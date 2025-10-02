El bailarín y coreógrafo Chevi Muraday, plato fuerte de Síntese Vigo

Ofertar una programación alternativa y complementaria de danza y performance; visibilizar a los artistas vigueses; crear público, y conectar el arte con la cuidad son los objetivos que inspiran al festival independiente Síntese Vigo. «Hay muchos artistas vigueses dentro de la danza y la performance con un gran talento que tienen pocas posibilidades de visibilidad. El festival pretende mostrar su trabajo, y dignificar la profesión, a los artistas y al público», afirma la bailarina Cristina Cameselle, directora del festival.

Entre hoy y el sábado, la segunda edición de Síntese Vigo traerá algunas de las propuestas más innovadoras de la escena contemporánea al Marco, Teatro Permanente, sede de la Diputación de Pontevedra, Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y Praza da Pedra. Entre los artistas incluidos en la programación, descaca el bailarín y coreógrafo Chevi Muraday, premio nacional de danza 2006, que actuará el sábado (19.00 h.) en el MARCO, donde ejecutará su solo de danza «Lo que queda bajo la apariencia de la luna».

Abrirá las actuaciones Cris Balboa, hoy a las 21.30 horas, con «Sinte», en Teatro Permanente. Mañana, de 11.00 a 13.30 h., en este mismo espacio, actuará Larumbe Danza, y a las 20.30 horas, en la praza da Pedra, Acacia Ojea, con «Acción».

La programación se completa con un encuentro profesional entre artitas de Portugal y Vigo para «compartir experiencias y deseos de duturo», según Cameselle, y el taller coreográfico que imparirá Muraday.

«La danza tiene mucho recorrido y despierta interés en el público, pero le faltan estructuras en el sur de la comunidad», afirma Cameselle. Síntese Vigo quiere mostrar el potencial de la ciudad en esta disciplina.