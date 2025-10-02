Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 2 de octubre de 2025 en Vigo:

«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant»

Ana Torrent será la encargada de darle vida a un personaje de referencia en el teatro occidental del siglo pasado: Petra Von Kant, una diseñadora de moda que tras dejar a su esposo se enamora de otra mujer. En la obra desfilan temas e invitaciones a la reflexión sobre cuestiones como el poder o las relaciones de pareja.

Teatro Afundación ( Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com

Música

Jam de Blues

Regresan las Jam Sesion de Blues en A Casa de Arriba tras el parón veraniego. Quinta temporada donde músicos locales, organizados por Red Duck Blues, se dan cita en el primer y tercer jueves de cada mes, para improvisar entre clásicos de Blues, Soull y Funk. .

En A Casa de Arriba ( Martín Códax, 23). A las 21.30 horas. Entrada a 6 euros.

«David Glimour»

Proyección del concierto que protagonizó en el Royal Albert Hall lde Londres os días 20,30 y 31 de mayo del 2006, como parte de su gira «On an island tour».

En el Bar Tipo X ( Real, 21). A las 22.00 horas. Entrada libre.

Los Lunes al Sol

La formación está compuesto por la cantante Cristina Couso, el guitarista Néstor Alonso y el vocalista y guitarista Luis Cuña. Su repertorio pasa por éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90, tocan desde Los Secretos a AC/DC o desde Melendi a Bon Jovi

En el Chiringuito de Samil (Samil, 26). A las 19.00 horas. Entrada libre.

Actos

Expolab 25

Competición abierta de improvisación comparada «Dramaturxias improvisadas» que tendrán como temática principal las preguntas sin respuesta y su efecto inspirador en cada arte.

En el nuevo Vitruvia Café (Reconquista, 7), A las 20.00 horas. Evento gratis.

Presentación de libro

«El Telero de Carlo Levi. Del Sur de Italia y de la Turín industrial a la Europa de los pueblos», se trata de un volumen de más de doscientas páginas ilustradas. La presentación correrá a cargo de Luca Motto, miembro de la Fundación Giorgio Amendola, Turín.

En la sala multiusos de la biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yañez, 6). A las 18.30 horas.

«Centenário do nascimento de José Cardoso Pires»

El centro cultural portugués en Vigo con el apoyo de la Cámara Municipal de Lisboa, organiza la proyección del filme «Fotogramas Soltos das Lisboas de Cardoso Pires», realizado por António Cunha.

En la sala multiusos del Centro Cultural Portugués en Vigo (Casa Arines Praça Tenente, Praza de Almeida). A partir de las 18.45 horas.

Presentación de «Insomnia»

Presentación del libro del escritor Luís Valle.

En Riolagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas.

Proyección de «Los hijos del tablero»

Con motivo de la celebración del día de la no violencia, se celebrará una jornada de rearme o desarme de Europa.

En la Asociación Vecinal de Lavadores (Ramón Nieto, 302). A las 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«En la penumbra de un jardín extraño»

Presentación del libro de Silvia Rodríguez Coladas, que nos sumerge en el que es su lugar de trabajo y paraíso personal: el jardín botánico del Pazo de la Seleta en Meis..

En Librouro (Eduardo Iglesias, 12). A las 20.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Tránsito»

Colectiva que reúne obras de José María López Orozco (pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotos).

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

